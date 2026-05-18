Morning Reset: 6 Kebiasaan Pagi Sederhana yang Bikin Sisa Harimu Jauh Lebih Terarah

Ilustrasi pagi hari. (Photo by Scott Webb/Pexels)
JawaPos.com - Pernah bangun tidur dan rasanya badan sudah capek duluan sebelum hari benar-benar dimulai? Atau langsung meraih ponsel, scroll sebentar, dan tiba-tiba mood sudah berantakan padahal baru sepuluh menit melek.
Cara kita mengisi momen pertama setelah bangun ternyata punya pengaruh yang jauh lebih besar dari yang disadari. Morning reset hadir sebagai solusi yang tidak perlu rumit, tidak perlu mahal, dan tidak perlu bangun jam empat subuh untuk bisa merasakan bedanya.
Apa Itu Morning Reset?
Morning reset adalah praktik memberi waktu sebentar bagi diri sendiri di pagi hari agar otak dan tubuh bisa memulai hari dalam kondisi yang lebih siap, sebelum dunia luar mulai menarik perhatian.
Baca Juga:Ramalan Zodiak Capricorn Besok Selasa, 19 Mei 2026: Kerja Keras Mulai Membuahkan Hasil, Keuangan Akhirnya Stabil
Bukan rangkaian ritual panjang yang harus diselesaikan sebelum matahari terbit. Cukup beberapa kebiasaan kecil yang dilakukan dengan penuh kesadaran.
Secara ilmiah, tubuh manusia bekerja mengikuti ritme sirkadian, yaitu jam biologis yang mengatur siklus tidur, kadar hormon, dan tingkat kewaspadaan sepanjang hari.
Ketika ritme ini tidak langsung dikacaukan oleh notifikasi atau informasi berlebih sejak pagi, energi dan konsentrasi akan jauh lebih stabil sampai malam.
6 Rutinitas Morning Reset yang Bisa Dimulai Besok
1. Tunda buka ponsel selama tiga puluh menit
Begitu ponsel dibuka setelah bangun, otak langsung dipaksa memproses informasi dari luar. Chat yang belum terbalas, berita yang menggelisahkan, kiriman di media sosial yang tanpa sadar memancingmu membanding-bandingkan diri sendiri dengan orang lain.
Koperasi Desa Merah Putih di Pakuhaji Sepi dan Bangunan Sederhana, Dinkop UMKM Tangerang: Tidak Dibangun dari Dana Agrinas
Jadwal Moto3 Catalunya 2026: Veda Ega Pratama Siap Jaga Konsistensi di Barcelona
Sekjen Laskar Merah Putih Minta Presiden Perhatikan Para Jaksa: Mereka Belum Dapat Apresiasi yang Proporsional
Kemendiktisaintek Ubah Nama Prodi Teknik jadi Rekayasa, ini Daftarnya
Fans Persija Datangi Sesi Latihan di Sawangan, Jakmania Bentangkan Spanduk Kritik untuk Manajemen Klub
Hasil Moto3 Catalunya 2026: Veda Ega Pratama Bikin Kejutan! Tembus 13 Besar di FP2
11 Oleh-Oleh Khas Semarang yang Paling Diburu Wisatawan karena Rasanya Lezat dan Cocok Dijadikan Buah Tangan
10 Mie Ayam Paling Enak di Jogja yang Selalu Ramai Pembeli, Kuah Gurih dan Porsi Melimpah
12 Hotel Terbaik di Semarang dengan Fasilitas Lengkap, Nuansa Cozy dan Menenangkan untuk Quality Time Bersama Orang Tercinta
13 Buah Tangan Khas Malang Paling Populer dengan Cita Rasa Lezat dan Harga Ramah di Kantong