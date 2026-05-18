Morning Reset: 6 Kebiasaan Pagi Sederhana yang Bikin Sisa Harimu Jauh Lebih Terarah

JawaPos.com - Pernah bangun tidur dan rasanya badan sudah capek duluan sebelum hari benar-benar dimulai? Atau langsung meraih ponsel, scroll sebentar, dan tiba-tiba mood sudah berantakan padahal baru sepuluh menit melek.

Cara kita mengisi momen pertama setelah bangun ternyata punya pengaruh yang jauh lebih besar dari yang disadari. Morning reset hadir sebagai solusi yang tidak perlu rumit, tidak perlu mahal, dan tidak perlu bangun jam empat subuh untuk bisa merasakan bedanya.

Apa Itu Morning Reset?

Morning reset adalah praktik memberi waktu sebentar bagi diri sendiri di pagi hari agar otak dan tubuh bisa memulai hari dalam kondisi yang lebih siap, sebelum dunia luar mulai menarik perhatian.

Bukan rangkaian ritual panjang yang harus diselesaikan sebelum matahari terbit. Cukup beberapa kebiasaan kecil yang dilakukan dengan penuh kesadaran.

Secara ilmiah, tubuh manusia bekerja mengikuti ritme sirkadian, yaitu jam biologis yang mengatur siklus tidur, kadar hormon, dan tingkat kewaspadaan sepanjang hari.

Ketika ritme ini tidak langsung dikacaukan oleh notifikasi atau informasi berlebih sejak pagi, energi dan konsentrasi akan jauh lebih stabil sampai malam.

6 Rutinitas Morning Reset yang Bisa Dimulai Besok

1. Tunda buka ponsel selama tiga puluh menit