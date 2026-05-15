Meta Hadirkan Fitur Incognito Chat di WhatsApp, Percakapan AI Diklaim Tak Bisa Diintip

JawaPos.com - Meta memperkenalkan fitur baru bernama Incognito Chat untuk Meta AI di WhatsApp yang dirancang menghadirkan percakapan AI dengan tingkat privasi tinggi bagi pengguna.

Meta menjelaskan fitur tersebut memanfaatkan teknologi “Private Processing” atau Pemrosesan Privat. Teknologi ini memungkinkan percakapan dengan Meta AI berlangsung secara aman tanpa dapat diakses pihak lain, termasuk Meta sendiri.

“Obrolan Incognito dengan Meta AI benar-benar privat, tidak seorang pun bisa membaca percakapan Anda, bahkan kami pun tidak,” ujar VP & Head of Product WhatsApp, Alice Newton-Rex seperti dikutip dari Antara, Jumat (15/5).

Menurut Alice, fitur tersebut dikembangkan karena semakin banyak pengguna memakai AI untuk mencari informasi maupun membahas hal-hal sensitif, seperti persoalan kesehatan, kondisi keuangan, pekerjaan, hingga dokumen pribadi.

“Apakah itu soal keuangan atau pertanyaan kesehatan, atau nasihat mengenai bagaimana menjawab mesej yang sulit dari teman atau kolega, atau sesuatu seperti mendapatkan nasihat mengenai dokumen pribadi yang memiliki informasi peribadi. Jadi, kami pikir sangat penting untuk memberikan kemampuan kepada orang untuk menanyakan pertanyaan ini secara pribadi,” kata Alice.

Ia menambahkan, seluruh pesan dalam Incognito Chat diproses melalui lingkungan virtual aman yang tidak bisa diakses Meta maupun WhatsApp. Selain itu, percakapan tidak akan disimpan dan otomatis terhapus setelah pengguna keluar dari sesi obrolan.

“AI memproses permintaan secara pribadi di dalam mesin virtual rahasia sedemikian rupa sehingga kita tidak mungkin melihat isinya atau mengetahui dari pengguna mana permintaan tersebut berasal,” ujarnya.