9 Mall Terbaik di Semarang, Selalu Jadi Andalan Wisatawan Saat Liburan Cari Hiburan

JawaPos.com – Semarang adalah kota yang terus berkembang dengan hadirnya banyak mall terbaik yang menjadi tujuan liburan belanja warga dan wisatawan.

Dari pusat perbelanjaan yang sudah berdiri sejak tahun 1978 hingga mall modern yang baru dibuka pada 2023, pilihan di kota ini sangat beragam.

Setiap mall hadir dengan keunikannya masing-masing, dari eskalator terpanjang Indonesia, gelanggang es indoor, hingga area hijau terbuka yang luas.

Dilansir dari laman Traveloka dan Rumah123 pada Senin (18/5), berikut 9 rekomendasi mall terbaik cocok buat liburan di Semarang.

1. Paragon City Mall

Paragon City Mall di Jalan Pemuda No.118, Sekayu, Kecamatan Tengah, buka setiap hari pukul 10.00–22.00 WIB dan menjadi destinasi belanja favorit dengan konsep eco-green serta area parkir berkapasitas 3.500 mobil.

Tenant ternama seperti L'OCCITANE, The Body Shop, Adidas, Levi's, Hush Puppies, Wakai, BreadTalk, J.CO Donuts, dan Starbucks tersedia di sini untuk memenuhi kebutuhan belanja dan kuliner sekaligus.

2. Java Supermall