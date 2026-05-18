Rekomendasi 13 Wisata Terbaik di Bandung untuk Liburan Santai, Healing, dan Quality Time Bersama Orang Tersayang

JawaPos.Com - Bandung selalu menjadi salah satu destinasi favorit untuk liburan singkat maupun akhir pekan karena menawarkan kombinasi lengkap antara udara sejuk, panorama alam yang menenangkan, tempat wisata modern, hingga banyak spot romantis yang cocok untuk quality time bersama orang tersayang.

Tidak hanya populer di kalangan wisatawan dari luar kota, Bandung juga menjadi pilihan favorit bagi mereka yang ingin healing dari rutinitas tanpa harus bepergian terlalu jauh.

Dengan suasana yang lebih santai dibanding kota metropolitan besar, Bandung menghadirkan pengalaman liburan yang terasa nyaman untuk berbagai kalangan.

Daya tarik utama wisata Bandung terletak pada keberagamannya. Anda bisa menikmati pemandangan pegunungan yang hijau, tempat wisata keluarga yang penuh aktivitas seru, cafe dan area rekreasi estetik untuk berburu foto, hingga destinasi yang cocok untuk menikmati sunset romantis bersama pasangan.

Banyak tempat wisata di Bandung juga memiliki fasilitas yang lengkap dan pilihan harga yang cukup beragam, sehingga cocok untuk liburan hemat maupun pengalaman yang lebih premium.

Dilansir dari Google Maps, inilah tiga belas rekomendasi wisata terbaik di Bandung untuk healing, quality time, atau sekadar menikmati suasana santai bersama orang tersayang.

1. The Lodge Maribaya

The Lodge Maribaya menjadi salah satu destinasi wisata paling populer di Bandung bagi pencinta alam dan spot foto Instagramable.

Tempat ini menawarkan suasana pegunungan yang sejuk dengan panorama hijau yang menenangkan, sehingga cocok untuk healing maupun quality time bersama pasangan dan keluarga.

Daya tarik utama tempat ini terletak pada berbagai aktivitas seru yang bisa dicoba, mulai dari sky bike, zip bike, hot air balloon mini, hingga area ayunan ekstrem dengan latar hutan pinus yang sangat estetik.

Banyak pengunjung datang untuk berburu foto karena hampir setiap sudut tempat ini terlihat menarik untuk media sosial.

Selain wahana dan spot foto, tersedia juga area santai dan kafe dengan suasana alam yang nyaman untuk menikmati udara segar khas Lembang.

Untuk berkunjung ke sini, Anda bisa menyiapkan budget tiket masuk sekitar Rp35.000 hingga Rp75.000 per orang, sementara alamat lengkapnya berada di Jalan Maribaya Nomor 149/252, Babakan Gentong, Cibodas, Lembang, Bandung Barat.

2. Dusun Bambu