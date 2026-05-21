Meta PHK 8.000 Karyawan di Tengah Agresif Bangun AI, Tim Moderasi Konten hingga Siber Terdampak

Saham Meta tetap relatif datar dalam perdagangan tengah hari. (Yves Herman/ Reuters).
JawaPos.com - Meta kembali melakukan gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) besar-besaran yang berdampak pada sekitar 8.000 karyawan atau setara 10 persen dari total tenaga kerja global perusahaan.
Langkah ini dilakukan di tengah agresivitas perusahaan milik Mark Zuckerberg tersebut dalam memperkuat investasi kecerdasan buatan (AI).
PHK mulai dilakukan sejak Rabu waktu setempat dan berlangsung dalam tiga gelombang. Karyawan yang terdampak mulai menerima pemberitahuan sejak pukul 04.00 pagi waktu lokal, menurut laporan Reuters.
Sejumlah divisi strategis ikut terkena dampak pemangkasan, termasuk tim integrity yang bertugas menangani ujaran kebencian dan konten berbahaya, tim keamanan siber, hingga divisi desain konten. Informasi itu dilaporkan Business Insider.
Di saat yang sama, Meta juga membatalkan rencana perekrutan 6.000 pegawai baru serta mengalihkan sekitar 7.000 pekerja ke peran yang berkaitan dengan pengembangan AI.
Langkah besar ini memicu kekhawatiran baru di internal perusahaan induk Facebook, Instagram, dan WhatsApp tersebut. Moral karyawan dilaporkan menurun seiring meningkatnya fokus perusahaan terhadap AI.
Sementara menurut laporan Wall Street Journal, Meta sebelumnya meluncurkan program pelacakan aktivitas pekerja untuk membantu pelatihan model AI internal perusahaan. Kebijakan itu menuai penolakan dari sebagian pegawai.
Lebih dari 1.500 karyawan disebut menandatangani petisi yang meminta perusahaan tidak mengumpulkan data mereka untuk kepentingan pengembangan AI.
Seorang pegawai kebijakan Meta yang tidak disebutkan namanya bahkan mengaku suasana kerja di perusahaan memburuk karena muncul kekhawatiran bahwa pekerja justru sedang 'melatih AI yang nantinya akan menggantikan mereka'.
