Sebut Sumbar 'Barbar' dan Kristen Fobia, DPP IKM Siap Laporkan Abu Janda ke Mabes Polri Selasa Besok!

Pegiat media sosial Permadi Arya alias Abu Janda berjalan keluar usai diperiksa penyidik Dit Tipidsiber Bareskrim Polri, Mabes Polri, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (1/2/2021). Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com
JawaPos.com - Pernyataan pegiat media sosial Permadi Arya alias Abu Janda kembali memantik kontroversi panas. Kali ini, tudingan miringnya yang menyebut Sumatera Barat (Sumbar) sebagai wilayah intoleran dan "barbar" berbuntut panjang.
Ikatan Keluarga Minang (IKM) merespons keras tuduhan tersebut. Mereka menilai ucapan Abu Janda sebagai kekeliruan besar yang menyesatkan dan siap menyeret kasus ini ke jalur hukum. Saat ini IKM tengah siapkan langkah hukum ke Mabes Polri.
Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Keluarga Minang (DPP IKM) Braditi Moulevey Rajo Mudo menegaskan, pihaknya tidak tinggal diam. Tim hukum IKM kini tengah mengkaji serius video pernyataan tersebut untuk membuat laporan resmi.
Baca Juga:Sisi Lain Francisco Rivera! Playmaker Persebaya Surabaya Ini Setia Dampingi Istri dan Betah Tinggal di Surabaya
"Memang terkait rencana untuk melaporkan Abu Janda ke pihak berwajib itu lagi dikaji di Departemen Hukum sore ini karena baru rapat," ujarnya saat dikonfirmasi JawaPos.com, Senin (25/5).
Jika hasil rapat memutuskan untuk menempuh jalur hukum, laporan akan segera dilayangkan ke Mabes Polri.
"Dan jika nanti akan mengambil langkah hukum, insyaallah besok kita akan bikin laporan ke Mabes Polri," katanya.
Bantah Tudingan Kristen Fobia dan Intoleran
Tokoh perantau Minang yang akrab disapa Levi ini menyayangkan pernyataan Abu Janda yang dinilai tidak bijak. Menurutnya, menuduh masyarakat Sumbar anti-Kristen adalah sebuah kesalahan fatal yang tidak berdasar.
"Saya fikir apa yang ia sampaikan tidak bijak dan kurang pantas, menyebut bahwa Sumbar itu kristen fobia atau tidak memiliki toleransi untuk umat non-muslim adalah sebuah kekeliruan besar," kata Levi.
Levi yang lahir dan besar di Padang bersaksi bahwa budaya toleransi di Ranah Minang sudah tumbuh sejak lama dan sangat kuat. Menilai sebuah daerah secara sepihak tanpa riset mendalam hanya akan memicu stigma negatif.
15 Kuliner Soto Ayam Paling Lezat di Surabaya dengan Kuah Kuning Pekat, Koya Memikat dan Topping Nikmat
10 Mie Ayam Paling Enak di Jogja yang Selalu Ramai Pembeli, Kuah Gurih dan Porsi Melimpah
10 Rekomendasi Mall Terlengkap di Surabaya, Surganya Liburan Anak Muda Buat Shopping
Diperiksa 2 Jam soal Penyalahgunaan AI, Freya JKT48 Serahkan Bukti Akun Baru ke Polisi
Santriwati di Pekalongan Diklaim Keluarga Hamil Tanpa Berhubungan, Masa Iya?
14 Rekomendasi Gado-Gado Paling Recomended di Surabaya, Cita Rasa Klasik Autentik dan Harga Ramah di Kantong
10 Tempat Makan Pempek Favorit di Bandung, Pilihan Menu Lengkap, Rasa Autentik, dan Perpaduan Cuko yang Kaya Rempah
Gelombang Dukungan untuk Nicko Widjaja Menguat Usai Tuntutan 11 Tahun
17 Kuliner Gado-Gado Paling Laris di Jakarta, Cocok untuk Makan Siang Bersama Teman dan Keluarga
20 Cafe Paling Instagramable di Surabaya, Tempat Ngopi yang Bukan Hanya Kuliner Enak tapi Juga Estetik