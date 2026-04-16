Incar Pasar B2B 2026, Andalkan Teknologi IoT untuk Tekan Limbah dan Biaya Operasional

JawaPos.com - Perusahaan ritel dan e-commerce berkelanjutan, Siklus, mulai memperkuat ekspansi ke segmen bisnis (B2B) dengan mengandalkan teknologi dispensing berbasis Internet of Things (IoT). Strategi ini dinilai sejalan dengan kebutuhan industri yang kian menuntut efisiensi operasional sekaligus pengurangan limbah.

Langkah tersebut menjadi kelanjutan dari penetrasi Siklus ke pasar komersial sejak 2024. Kali ini, perusahaan menggandeng Snap Clean untuk mengembangkan solusi distribusi produk berbasis IoT yang menyasar sektor rumah sakit, fasilitas kesehatan, hotel, hingga bisnis makanan dan minuman.

Teknologi dispensing pintar memungkinkan pelaku usaha mengontrol penggunaan produk secara lebih presisi. Sistem ini juga memberikan pemantauan penggunaan secara real-time, yang selama ini sulit dicapai melalui metode distribusi konvensional.

Secara global, penggunaan sistem berbasis IoT dalam rantai pasok mulai meningkat, terutama untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi distribusi.

Di Indonesia, tren ini ikut terdorong oleh pertumbuhan perangkat IoT yang telah melampaui 150 juta koneksi pada 2023, menurut laporan Ken Research.

Di sisi lain, tantangan pengelolaan limbah dan dorongan kebijakan seperti peningkatan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) serta ekonomi sirkular turut mendorong pelaku industri beralih ke model distribusi yang lebih terukur. Sistem isi ulang (refill) berbasis teknologi menjadi salah satu solusi yang mulai dilirik.

Siklus menawarkan model layanan berlangganan yang menggabungkan penggunaan produk dalam kemasan besar dengan mesin dispensing pintar.

Skema ini disebut dapat menekan biaya awal investasi sekaligus mengurangi ketergantungan pada kemasan sekali pakai.