Android Kini Bisa Terhubung dengan AirDrop, Ini Daftar HP yang Kebagian

JawaPos.com - Google mengungkapkan bahwa fitur berbagi file lintas perangkat yang mendukung sistem mirip AirDrop akan diperluas ke lebih banyak ponsel Android melalui layanan Quick Share.

Seperti dilansir dari 9to5Google, sebelumnya kemampuan tersebut baru tersedia di beberapa perangkat tertentu, termasuk lini Pixel 10 dan Galaxy S26. Kini, Google memastikan dua perangkat tambahan telah mendukung fitur tersebut, yaitu Google Pixel 8a dan Oppo Find N6.

Selain itu, sejumlah perangkat Android lain disebut akan segera memperoleh kompatibilitas serupa. Daftar tersebut mencakup seri Samsung Galaxy S25 Series, Samsung Galaxy S24 Series, perangkat lipat Galaxy Z Fold dan Z Flip 6 dan 7, hingga lini Oppo Find X8 Series, OnePlus 15, serta Honor Magic 8 Pro.

Google juga memberi sinyal bahwa kompatibilitas kemungkinan tidak hanya terbatas pada model utama, tetapi bisa mencakup varian lain dalam seri Galaxy S25, Galaxy S24, dan Oppo Find X8.

Di sisi lain, belum terlihat nama Google Pixel 8 maupun Google Pixel 8 Pro dalam daftar perangkat yang didukung, meskipun keduanya memiliki spesifikasi hardware yang mirip dengan Pixel 8a.

Analis dari Creative Strategies sekaligus kontributor 9to5Google, Max Weinbach, menjelaskan bahwa fitur ini memerlukan penyesuaian jaringan pada tingkat chipset agar dapat berjalan optimal.

Menurutnya, tidak semua perangkat Android mampu mendukung teknologi tersebut, terutama ponsel kelas menengah dan entry-level. Sebaliknya, beberapa perangkat lama yang masih menggunakan chipset flagship justru berpotensi memperoleh dukungan.

Penyesuaian teknis itu memungkinkan perangkat Android mendukung teknologi “Apple Wireless Direct Link” (ADWL), yaitu sistem konektivitas yang digunakan Apple untuk AirDrop.

Melalui integrasi ADWL ke dalam Quick Share, Google disebut berhasil membuat perangkat Android dapat mendeteksi sistem AirDrop maupun Quick Share secara bersamaan dalam satu mekanisme berbagi file.