Soroti Inovasi Teknologi dan Dampak ESG, Ini Daftar Pemenang Uzone Choice Awards 2026

JawaPos.com – Ajang Uzone Choice Awards (UCA) 2026 sukses digelar di Bengkel Space, Jakarta, pekan lalu. Penghargaan tahunan ini tak hanya menjadi ajang apresiasi produk teknologi dan otomotif, tetapi juga menyoroti arah industri yang semakin menekankan inovasi dan dampak sosial.

Memasuki tahun keenam, UCA tahun ini mengangkat tema kompetisi ala gim sepak bola, dengan pendekatan penilaian berbasis voting pembaca dan kurasi redaksi. Sebanyak 25 penghargaan diberikan kepada produk dan pelaku industri yang dinilai menonjol sepanjang tahun.

Salah satu sorotan utama adalah penguatan kategori ESG (Environmental, Social, Governance), yang menilai kontribusi perusahaan terhadap lingkungan dan masyarakat. Tiga penghargaan diberikan untuk inovasi hijau, gerakan sosial berbasis teknologi, hingga tata kelola perusahaan.

Editor in Chief Uzone Indonesia, Trisno Heriyanto, menegaskan bahwa indikator keberhasilan industri kini tidak lagi sebatas performa produk.

“Ini bukan sekadar ajang penghargaan, tapi refleksi dari bagaimana sebuah brand bisa tetap relevan, berinovasi, dan benar-benar terhubung dengan penggunanya,” ujarnya.

Selain itu, penghargaan Person of the Year diberikan kepada Julian Johan (Jejelogy), yang mencuri perhatian lewat kiprahnya di dunia motorsport internasional, termasuk penampilannya di ajang reli Dakar.

Daftar Pemenang Uzone Choice Awards 2026 Kategori ESG

ESG Award – Green Innovator: GoZero% (Telkom Indonesia)

ESG Award – Next-Gen Social Movement: Samsung Solve for Tomorrow

ESG Award – Visionary Governance Initiative: Bridgestone Person of the Year