Kolaborasi SMBC Indonesia–Pegadaian, Perkuat Ekosistem Keuangan Nasional

PT Bank SMBC Indonesia Tbk (“SMBC Indonesia”) teken MoU bersama PT Pegadaian (Persero). (dok. SMBC)
JawaPos.com - PT Bank SMBC Indonesia Tbk (“SMBC Indonesia”) kembali menunjukkan komitmennya dalam mendorong pertumbuhan sektor jasa keuangan nasional dengan menjalin Nota Kesepahaman (MoU) bersama PT Pegadaian.
Kesepakatan ini ditandatangani di Tokyo pada akhir Maret 2026, sebagai bagian dari rangkaian Forum Indonesia – Japan Strategic Partnership Forum, serta disaksikan langsung oleh Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto.
Dalam kolaborasi tersebut, Grup SMBC melalui SMBC Indonesia menghadirkan berbagai solusi pembiayaan, mulai dari perluasan akses pendanaan luar negeri (offshore loan), pembiayaan tematik berbasis social loan, hingga pengembangan produk berbasis prinsip ESG seperti orange loan.
Kemitraan ini tidak hanya memperkuat hubungan strategis antara Indonesia dan Jepang, tetapi juga selaras dengan agenda pembangunan nasional, khususnya dalam memperluas inklusi keuangan yang berkelanjutan serta memperkuat ekosistem industri keuangan dalam negeri.
"SMBC Indonesia turut bangga dapat mendukung upaya transformasi ekonomi Republik Indonesia yang lebih modern, kompetitif, dan berkelanjutan di bawah arahan Bapak Presiden. Kerja sama ini sekaligus menjadi bukti atas komitmen kami dalam mendukung institusi nasional PT Pegadaian melalui pemanfaatan kekuatan jaringan global SMBC Group dan keunggulan lokal dari SMBC Indonesia," kata Direktur Utama SMBC Indonesia, Henoch Munandar, dalam keterangannya Jumat (10/4).
Ia juga menambahkan bahwa kemitraan ini semakin menegaskan posisi SMBC Indonesia sebagai bank dengan kekuatan global dan pemahaman lokal yang kuat. Sinergi dengan PT Pegadaian diharapkan mampu memberikan dampak nyata terhadap pengembangan ekosistem emas nasional, memperluas inklusi keuangan, serta menciptakan nilai ekonomi jangka panjang yang berkelanjutan.
Ke depan, SMBC Indonesia bersama Pegadaian akan mengembangkan kerangka pembiayaan berkelanjutan, termasuk fasilitas social loan untuk sektor dengan dampak sosial tinggi, serta peluang pengembangan orange loan yang berfokus pada pemberdayaan perempuan sebagai bagian dari implementasi pembiayaan berbasis ESG.
Pendekatan ini diharapkan memastikan setiap aktivitas pembiayaan memiliki kontribusi yang terukur dan berstandar global terhadap aspek sosial dan lingkungan. Selain itu, kerja sama ini juga menjadi bukti nyata kepercayaan pelaku industri terhadap penerapan prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG) dalam portofolio pembiayaan SMBC Indonesia.
"Dukungan dan kepercayaan dari Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Jepang atas kerja sama ini sangat berarti. Kami berharap bahwa sinergi yang terjalin bersama PT Pegadaian ini akan menjadi salah satu langkah lanjutan atas peranan aktif SMBC Indonesia sebagai mitra strategis dalam membangun masa depan inklusi keuangan nasional yang berkelanjutan dan lebih bermakna," tutup Henoch.
