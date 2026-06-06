Viral Pengemudi Ojek Pangkalan Getok Harga Rp 400 Ribu Senayan-Bundaran HI, Modus Bilang Tarif "58"

Trotoar jadi tempat pangkalan ojek online.
JawaPos.com – Viral seorang pengguna Threads membagikan pengalaman suaminya yang diduga menjadi korban tarif tidak wajar dari ojek pangkalan saat pulang dari kawasan Senayan menuju Bundaran HI, Jakarta Pusat. Tarif perjalanan yang awalnya dipahami sebesar Rp 58 ribu, tiba-tiba berubah menjadi Rp 400 ribu setelah perjalanan selesai.
Dalam unggahan yang ramai diperbincangkan warganet tersebut, pemilik akun sashariella mengaku sengaja membagikan kisah itu sebagai peringatan bagi masyarakat agar lebih berhati-hati saat menggunakan jasa transportasi non-aplikasi, terutama ketika berlangsung acara besar di sekitar Senayan.
Peristiwa itu terjadi setelah korban menghadiri sebuah acara di kawasan Senayan. Sebelumnya, selama dua hari berturut-turut, ia mengaku menggunakan jasa ojek pangkalan dengan tarif sekitar Rp 50 ribu untuk rute serupa.
Saat bertemu dengan pengemudi ojek tersebut, korban menanyakan ongkos perjalanan dari Senayan ke Bundaran HI. Pengemudi disebut menjawab "lima puluh delapan", yang kemudian dipahami sebagai Rp 58 ribu.
Karena nominal tersebut dinilai masih masuk akal, perjalanan pun dilakukan.
Namun, setelah sekitar 20 menit perjalanan dan tiba di tujuan, pengemudi ojek pangkalan disebut meminta bayaran Rp 400 ribu.
Ketika diprotes karena sebelumnya menyebut tarif "lima puluh delapan", pengemudi disebut memberikan jawaban yang mengejutkan.
"Iya, lima puluhnya ada delapan," ujar pengemudi tersebut seperti dikisahkan dalam unggahan yang viral.
Pemilik akun menyebut terjadi adu argumen antara suaminya dan pengemudi. Dalam video yang turut diunggah, pengemudi terlihat turun dari motor dan disebut menunjukkan sikap yang dianggap mengintimidasi.
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