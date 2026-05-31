Tak Bisa Lagi Sembunyi, Video AI di YouTube akan Otomatis Diberi Label 

Ilustrasi logo YouTube (REUTERS/Lucy Nicholson)
JawaPos.com - YouTube mengumumkan langkah baru untuk meningkatkan transparansi terkait penggunaan kecerdasan buatan (AI) dalam pembuatan konten di platformnya.
Seperti dilansir dari GSM Arena, kebijakan ini bertujuan agar penonton dapat lebih mudah mengetahui apakah sebuah video dibuat atau telah dimodifikasi secara signifikan dengan bantuan teknologi AI.
Mulai diberlakukan sejak 27 Mei, setiap video yang diunggah ke YouTube dan teridentifikasi sebagai hasil pembuatan AI atau mengalami perubahan besar menggunakan teknologi tersebut akan dilengkapi dengan label khusus.
Untuk video berdurasi panjang, label tersebut akan ditampilkan secara jelas di bawah pemutar video dan tepat di atas bagian deskripsi. Sementara itu, pada video pendek atau Shorts, label akan muncul langsung sebagai overlay pada video sehingga dapat segera terlihat oleh penonton.
Sebelumnya, YouTube telah mewajibkan para kreator untuk secara mandiri mengungkapkan apabila konten yang mereka unggah dibuat atau dimanipulasi menggunakan AI. Namun kini, perusahaan tidak hanya mengandalkan pengungkapan dari kreator.
YouTube juga menerapkan sistem pendeteksian otomatis yang mampu menganalisis konten dan mengidentifikasi penggunaan AI, termasuk pada video yang tidak diberi tanda secara manual oleh pembuatnya.
Apabila sebuah video dianggap keliru ditandai sebagai konten berbasis AI, kreator memiliki kesempatan untuk mengoreksi informasi tersebut melalui YouTube Studio dengan memperbarui status pengungkapannya.
Pemerintah Perkuat Pengawasan Tata Niaga Minyak Goreng, Mafia Pangan Bakal Disikat Habis
Prediksi Line Up PSG Menghadapi Arsenal di Final Liga Champions
Link Live Streaming PSG vs Arsenal Malam Ini Final Liga Champions, Siaran Langsung Jam Berapa dan Tayang di TV Mana?
3 Calon Pelatih Liverpool Musim Depan, Semua Masih Muda dan Bertalenta!
Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!
Prediksi Skor PSG vs Arsenal di Final Liga Champions 2025/2026! Les Parisiens Unggul Tipis
Bicara Kartu Merah: Arema FC Paling Brutal, Semua Perlu Belajar dari Borneo FC!
Berikut 3 Bek yang Dirumorkan Merapat ke Persebaya Surabaya! Ada Yusuf Meilana Hingga Bek Tengah Brasil
Prediksi Final Liga Champions 2026: PSG vs Arsenal, Les Parisiens Diunggulkan, The Gunners Butuh Keajaiban
Persib Bandung Ungkap Penyebab Masuk Daftar Banned FIFA, Bukan Tunggakan Gaji!