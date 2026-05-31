Tak Bisa Lagi Sembunyi, Video AI di YouTube akan Otomatis Diberi Label 

JawaPos.com - YouTube mengumumkan langkah baru untuk meningkatkan transparansi terkait penggunaan kecerdasan buatan (AI) dalam pembuatan konten di platformnya.

Seperti dilansir dari GSM Arena, kebijakan ini bertujuan agar penonton dapat lebih mudah mengetahui apakah sebuah video dibuat atau telah dimodifikasi secara signifikan dengan bantuan teknologi AI.

Mulai diberlakukan sejak 27 Mei, setiap video yang diunggah ke YouTube dan teridentifikasi sebagai hasil pembuatan AI atau mengalami perubahan besar menggunakan teknologi tersebut akan dilengkapi dengan label khusus.

Untuk video berdurasi panjang, label tersebut akan ditampilkan secara jelas di bawah pemutar video dan tepat di atas bagian deskripsi. Sementara itu, pada video pendek atau Shorts, label akan muncul langsung sebagai overlay pada video sehingga dapat segera terlihat oleh penonton.

Sebelumnya, YouTube telah mewajibkan para kreator untuk secara mandiri mengungkapkan apabila konten yang mereka unggah dibuat atau dimanipulasi menggunakan AI. Namun kini, perusahaan tidak hanya mengandalkan pengungkapan dari kreator.

YouTube juga menerapkan sistem pendeteksian otomatis yang mampu menganalisis konten dan mengidentifikasi penggunaan AI, termasuk pada video yang tidak diberi tanda secara manual oleh pembuatnya.