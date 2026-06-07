Resmi! Veda Ega Pratama Kena Long Lap Penalty, Peluang Podium Moto3 Hungaria 2026 Terancam?

JawaPos.com — Veda Ega Pratama dipastikan mendapat hukuman long lap penalty pada balapan Moto3 Hungaria 2026 di Sirkuit Balaton Park, Minggu (7/6/2026), setelah dinilai melakukan pelanggaran saat sesi kualifikasi. Sanksi itu membuat pembalap Indonesia berusia 17 tahun harus kehilangan waktu berharga dalam balapan meski tetap memulai race dari posisi kesembilan.

Mengapa Veda Ega Pratama Dijatuhi Long Lap Penalty? Veda Ega Pratama menerima hukuman setelah dianggap melakukan pelanggaran pada sesi Q2 Moto3 Hungaria 2026 yang berlangsung Sabtu (6/6/2026).

“Berdasarkan Pasal 3.8 dari Regulasi Kejuaraan Dunia FIM Grand Prix (FIM Grand Prix World Championship Regulations), kami mengonfirmasi keputusan kami melalui sebuah persidangan (hearing),” tulis pernyataan resmi MotoGP, Sabtu (6/6/2026).

Insiden tersebut terjadi di tikungan 5 ketika Veda dinilai berkendara terlalu lambat di jalur balap.

Tindakan itu membuat pembalap lain yang berada tepat di belakangnya, Ruche Moodley dari tim Code Motorsports, diduga mengalami gangguan saat berusaha mencatatkan waktu terbaik.

Steward kemudian menilai situasi tersebut sebagai pelanggaran yang layak dikenai sanksi.

“Pada tanggal 6 Juni 2026 pukul 13:17:03 selama sesi Kualifikasi 2 (Qualifying 2) di GRAND PRIX OF HUNGARY, Anda terpantau berkendara lambat di jalur balap (riding slow online) sehingga mengganggu pembalap lain dengan nomor motor #21 di Tikungan 5 (Turn 5).” lanjut keterangan MotoGP.

“Tindakan ini bertentangan dengan instruksi spesifik yang diberikan kepada kompetitor dan tim Moto3. Oleh karena itu, hal ini merupakan bentuk pelanggaran terhadap Pasal 1.21.2 dari Regulasi Kejuaraan Dunia FIM Grand Prix.”

Keputusan itu menjadi kabar kurang menggembirakan bagi Veda yang sebelumnya tampil cukup kompetitif sepanjang akhir pekan di Balaton Park.