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Muhammad Ridwan
Minggu, 7 Juni 2026 | 21.37 WIB

Profil Irjen Pipit Rismanto, Pati Polri yang Diungkap IPW Diduga Diperiksa Propam Polri Terkait Dugaan Korupsi Pertambangan

Irjen Pipit Rismanto menjadi Kapolda Jawa Barat. (Istimewa)

JawaPos.com - Indonesia Police Watch (IPW) mengungkap adanya informasi mengenai pemeriksaan terhadap mantan Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Kalimantan Barat (Kalbar), Irjen Pol Pipit Rismanto, oleh Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri. Pemeriksaan itu diduga berkaitan dengan perkembangan kasus dugaan korupsi tata kelola izin usaha pertambangan (IUP) PT Quality Success Sejahtera (QSS) di Kalimantan Barat (Kalbar), yang menyeret pengusaha tambang Sudianto alias Aseng.

IPW mendapatkan informasi bahwa ada informasi pemeriksaan memang terhadap (eks) Kapolda Kalbar oleh Propam Mabes Polri. Peristiwa ini di latar belakangi menurut saya dengan dikaitkan ditangkapnya Sudianto alias Aseng pengusaha yang melakukan penambangan bauksit di Kalimantan Barat,” kata Sugeng kepada wartawan, Minggu (7/6).

Sugeng menyatakan, berkembang berbagai isu di tengah masyarakat terkait aktivitas pertambangan yang dilakukan Sudianto alias Aseng selama bertahun-tahun. 

Kejaksaan Agung (Kejagung) sendiri telah menetapkan Sudianto alias Aseng sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi penyimpangan tata kelola IUP PT QSS, pada Kamis (21/5). Penetapan tersangka itu menjadi bagian dari penyidikan dugaan korupsi di sektor pertambangan bauksit yang terjadi pada periode 2017-2025.

Profil Irjen Pol Pipit Rismanto

Irjen Pol Pipit Rismanto merupakan perwira tinggi Polri lulusan Akademi Kepolisian (Akpol) tahun 1994. Ia lahir di Salatiga, Jawa Tengah, pada 30 Desember 1972.

Sepanjang kariernya di institusi kepolisian, Pipit dikenal memiliki pengalaman panjang dalam bidang reserse dan penanganan tindak pidana khusus. Berbagai jabatan strategis pernah diembannya, terutama yang berkaitan dengan penegakan hukum di sektor kriminal khusus dan pertambangan.

Karier kepemimpinannya mulai menonjol saat dipercaya menjabat Kapolres Bangka pada 2011 ketika masih berpangkat Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP). Setelah itu, ia melanjutkan penugasan sebagai Wadirresnarkoba Polda Sumatera Barat pada 2013.

Pada 2015, Pipit dipercaya menduduki posisi Dirreskrimsus Polda Bangka Belitung. Pengalaman tersebut semakin memperkuat kiprahnya di bidang penanganan tindak pidana khusus sebelum kemudian bertugas di Bareskrim Polri.

Editor: Kuswandi
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