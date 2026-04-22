Saat Industri Komunikasi Berubah, Adaptasi jadi Kunci Bertahan

JawaPos.com - Di tengah lanskap komunikasi yang terus berubah, perusahaan komunikasi dituntut melakukan berbagai langkah transformasi strategis untuk memperkuat kapabilitas dan relevansi layanan. Transformasi ini menitikberatkan pada penguatan tim, pemanfaatan teknologi, serta pendekatan berbasis data guna menjawab kebutuhan komunikasi yang semakin dinamis dan terukur.

"Industri komunikasi saat ini mengalami pergeseran yang sangat cepat, baik dari sisi perilaku audiens maupun kanal distribusi informasi," ujar Komisaris & Co-Founder XP+, Bayu Sutiyono dalam keterangannya, Rabu (22/4).

Lebih lanjut, Bayu menjelaskan, perkembangan media digital, fragmentasi audiens, serta meningkatnya kebutuhan akan komunikasi yang terukur mendorong pelaku industri untuk bertransformasi.

Menjawab hal tersebut, pihaknya melakukan penguatan pada beberapa aspek utama: Tim multidisiplin yang mengintegrasikan keahlian public relations, digital, dan kreatif

Pertama, penggunaan tools dan teknologi komunikasi untuk monitoring, analisis, hingga evaluasi kampanye. Kedua, pendekatan berbasis data dan insight guna meningkatkan efektivitas strategi komunikasi

"Langkah ini menjadi bagian dari upaya kami untuk tidak hanya mengikuti perubahan, tetapi juga menjadi bagian dari penggerak transformasi industri komunikasi di Indonesia," ujarnya.