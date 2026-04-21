Muhammad Ridwan
Rabu, 22 April 2026 | 05.05 WIB

BPJPH Dorong KEK Industri Halal Sidoarjo Raup Investasi Hingga Rp 97,8 Triliun

Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Ahmad Haikal Hasan memberikan paparan soal kebijakan sertifikasi halal (6/10). (Hilmi Setiawan/Jawa Pos)

JawaPos.com - Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), Ahmad Haikal Hasan, menegaskan pentingnya peran industri halal dalam skala global. Ia menekankan, standar mutu produk halal juga penting ditingkatkan.

“Halal adalah gaya hidup. Halal adalah standar mutu. Halal adalah modernisasi. Dan halal Indonesia adalah kontribusi untuk masyarakat dunia,” kata Haikal Hasan, Selasa (21/4).

Hal itu disampaikan Haikal Hasan nenyikapi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Industri Halal Sidoarjo yang berlokasi di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, sebagai pusat unggulan industri halal di Indonesia.

Ia menyebut, langkah pengembangan ini menjadi semakin krusial dalam menyambut implementasi kewajiban sertifikasi halal secara nasional yang akan berlaku penuh pada Oktober 2026. 

"Kebijakan ini akan berdampak luas terhadap berbagai sektor industri, sehingga mendorong kebutuhan signifikan terhadap fasilitas produksi, pengolahan, serta rantai pasok halal yang terintegrasi," tegasnya.

Ia tak memungkiri, tingginya minat global dalam menjamin produk halal menjadikan momentum strategis untuk memastikan Indonesia dapat mengoptimalkan peluang global. Serta memperkuat posisi Indonesia sebagai pusat industri halal dunia.

Bahkan, ia pun mendorong realisasi investasi mencapai Rp 97,8 triliun hingga tahun 2054, serta potensi penyerapan tenaga kerja lebih dari 300 ribu orang.

Sementara, Direktur Utama PT Makmur Berkah Amanda Tbk, Adi Saputra Tedja Surya, menyampaikan keberadaan insentif pemerintah melalui penetapan KEK akan menjadi faktor kunci dalam percepatan pengembangan industri halal nasional.

“Insentif-insentif yang diberikan pemerintah melalui Kawasan Ekonomi Khusus Industri Halal Sidoarjo diharapkan dapat mempercepat perkembangan industri halal di Indonesia," ujarnya.

Ia juga menambahkan, keberadaan KEK Industri Halal Sidoarjo diharapkan mampu meningkatkan daya saing Indonesia di tingkat regional. 

Editor: Nurul Adriyana Salbiah
Artikel Terkait
Gurihnya Legendaris! Rekomendasi Salah Satu Street Food Khas Sidoarjo, Lontong Kupang dengan Kerang Melimpah dan Petis yang Bikin Nagih - Image
Kuliner

Gurihnya Legendaris! Rekomendasi Salah Satu Street Food Khas Sidoarjo, Lontong Kupang dengan Kerang Melimpah dan Petis yang Bikin Nagih

Rabu, 15 April 2026 | 21.28 WIB

Hilang 5 Hari, Balita Tenggelam di Sungai Sidoarjo Ditemukan Meninggal Dunia - Image
Surabaya Raya

Hilang 5 Hari, Balita Tenggelam di Sungai Sidoarjo Ditemukan Meninggal Dunia

Senin, 13 April 2026 | 00.35 WIB

12 Kuliner Bakso di Sidoarjo Paling Diburu dengan Rasa Nampol dan Daging Pentolnya Empuk - Image
Zodiak

12 Kuliner Bakso di Sidoarjo Paling Diburu dengan Rasa Nampol dan Daging Pentolnya Empuk

Jumat, 10 April 2026 | 00.56 WIB

Terpopuler

Resmi! Daftar Line Up Skuad Clash of Legends 2026 Barcelona Legends vs DRX World Legends di GBK - Image
1

Resmi! Daftar Line Up Skuad Clash of Legends 2026 Barcelona Legends vs DRX World Legends di GBK

2

Harga LPG Non Subsidi Naik per 18 April 2026, Cek Daftar Harga Terbarunya!

3

Heboh Isu Perselingkuhan Istri Ahmad Sahroni dengan Seorang Duda Drummer Band Tahun 90-an, Netizen: Ketahuan Mulu Mesra-mesraan di Publik

4

Dugaan Penipuan Lowongan Kerja Libatkan Eks Camat Pakal, DPRD Surabaya Desak Pengawasan ASN Diperketat

5

Kecewa Berat! Francisco Rivera Ungkap Kondisi Ruang Ganti Persebaya Surabaya Usai Kalah dari Madura United

6

20 Tempat Makan Paling Recommended di Semarang, Banyak Pilihan Menu Kuliner yang Memanjakan Lidah

7

Deretan 11 Kuliner Pempek Terenak di Bandung yang Wajib Masuk Daftar Kunjungan

8

Kick-off Sempat Dimajukan! Ini Jadwal Resmi Persib Bandung vs Arema FC di GBLA

9

Tak Ada Timnas Indonesia U-17! Klasemen Runner-up Terbaik Piala AFF U-17 2026 Usai Thailand Dikalahkan Laos

10

15 Kuliner Bakso di Solo yang Selalu Jadi Incaran, dari yang Paling Legend hingga yang Kekinian

