BPJPH Dorong KEK Industri Halal Sidoarjo Raup Investasi Hingga Rp 97,8 Triliun

JawaPos.com - Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), Ahmad Haikal Hasan, menegaskan pentingnya peran industri halal dalam skala global. Ia menekankan, standar mutu produk halal juga penting ditingkatkan.

“Halal adalah gaya hidup. Halal adalah standar mutu. Halal adalah modernisasi. Dan halal Indonesia adalah kontribusi untuk masyarakat dunia,” kata Haikal Hasan, Selasa (21/4).

Hal itu disampaikan Haikal Hasan nenyikapi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Industri Halal Sidoarjo yang berlokasi di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, sebagai pusat unggulan industri halal di Indonesia.

Ia menyebut, langkah pengembangan ini menjadi semakin krusial dalam menyambut implementasi kewajiban sertifikasi halal secara nasional yang akan berlaku penuh pada Oktober 2026.

"Kebijakan ini akan berdampak luas terhadap berbagai sektor industri, sehingga mendorong kebutuhan signifikan terhadap fasilitas produksi, pengolahan, serta rantai pasok halal yang terintegrasi," tegasnya.

Ia tak memungkiri, tingginya minat global dalam menjamin produk halal menjadikan momentum strategis untuk memastikan Indonesia dapat mengoptimalkan peluang global. Serta memperkuat posisi Indonesia sebagai pusat industri halal dunia.

Bahkan, ia pun mendorong realisasi investasi mencapai Rp 97,8 triliun hingga tahun 2054, serta potensi penyerapan tenaga kerja lebih dari 300 ribu orang.

Sementara, Direktur Utama PT Makmur Berkah Amanda Tbk, Adi Saputra Tedja Surya, menyampaikan keberadaan insentif pemerintah melalui penetapan KEK akan menjadi faktor kunci dalam percepatan pengembangan industri halal nasional.

“Insentif-insentif yang diberikan pemerintah melalui Kawasan Ekonomi Khusus Industri Halal Sidoarjo diharapkan dapat mempercepat perkembangan industri halal di Indonesia," ujarnya.