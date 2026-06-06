Media Jerman Pusing Lihat Ngerinya Performa Veda Ega Pratama di Sesi Practice Moto3 Hungaria 2026

Veda Ega Pratama tampil mengejutkan dengan finis posisi kedua pada sesi practice Moto3 Hungaria 2026 dan langsung lolos ke Q2. (Instagram @teamvedaofficial)
JawaPos.com — Pembalap Indonesia Veda Ega Pratama mencuri perhatian pada sesi practice Moto3 Hungaria 2026 di Sirkuit Balaton Park, Jumat (5/6/2026), setelah finis di posisi kedua dan memastikan tiket langsung ke Q2. Hasil impresif tersebut membuat media internasional, termasuk media otomotif ternama asal Jerman, ikut menyoroti penampilan sensasional pembalap Honda Team Asia itu.
Veda Ega Pratama tampil luar biasa pada sesi practice yang menjadi penentu lolos langsung ke Q2.
Pembalap muda Indonesia itu mampu menembus posisi kedua dengan catatan waktu 1 menit 46,657 detik, hanya terpaut 0,361 detik dari pemuncak sesi, yakni Maximo Quiles.
Pencapaian tersebut terasa spesial karena Veda berhasil mengungguli sejumlah nama kuat Moto3 yang selama ini lebih berpengalaman di level kejuaraan dunia.
Ia bahkan berada di depan duo Liqui Moly Dynavolt Intact GP, yakni David Almansa dan David Muñoz.
Kecepatan Veda muncul pada momen-momen krusial menjelang sesi berakhir.
Saat sebagian besar pembalap berusaha mempertajam catatan waktunya, Veda justru mampu mencatatkan lap yang mengantarkannya langsung ke posisi dua besar.
Performa pembalap asal Indonesia tersebut turut mendapat perhatian dari media otomotif Jerman, Speedweek.
Dalam laporannya, media tersebut menilai Veda menjadi salah satu kejutan terbesar pada sesi practice Moto3 Hungaria 2026.
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“Veda Pratama mengejutkan semua orang di tahap akhir,” tulis Speedweek pada laporan yang dirilis Jumat (5/6/2026).
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