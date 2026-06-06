Eksklusif! Perjuangan Nyo Daftar Player Escort Sejak 2024, Menangis Haru Dipeluk Nathan Tjoe-A-On di Timnas Indonesia

JawaPos.com — Tangisan Nyo saat Indonesia Raya berkumandang sebelum laga Timnas Indonesia vs Oman menjadi sorotan publik. Di balik air mata bocah 10 tahun asal Manado itu, tersimpan perjuangan dua tahun mengejar mimpi menjadi pendamping pemain Timnas Indonesia di Stadion Utama Gelora Bung Karno.

Syailendra Ahmad Budiyanto atau yang akrab disapa Nyo, tak mampu menahan air mata ketika berdiri di lapangan sambil menggandeng Nathan Tjoe-A-On. Tak ayal, Nyo disorot kamera TV paling lama diantara player escort yang lain.

Perjuangannya menjadi player escort sejak 2024 akhirnya terwujud.

Di balik momen itu, tersimpan kisah panjang tentang mimpi, perjuangan, dan kecintaan seorang anak terhadap Timnas Indonesia.

Mengapa Nyo Menangis Saat Indonesia Raya Berkumandang? Tangisan Nyo ternyata bukan sekadar karena atmosfer megah Stadion GBK yang dipenuhi puluhan ribu suporter. Air mata itu menjadi puncak perjalanan panjang yang telah ia perjuangkan selama dua tahun terakhir.

Sang ibu, Nurintan Afriliana atau akrab disapa Intan, mengungkapkan putranya memang sangat mengidolakan Timnas Indonesia dan sudah lama bercita-cita menjadi pendamping pemain saat laga internasional.

"Bisa gandengan sama Timnas aja dia langsung terharu. Berkah perjuangan dia dari 2024. Kemudian bisa berdiri di GBK, nyanyi Indonesia Raya digandeng Om Nathan, aduh dia terharu sekali," ujar Intan saat dihubungi langsung JawaPos.com, Sabtu (6/6/2026).

Menurutnya, Nyo memang memiliki karakter yang lembut dan mudah tersentuh oleh momen emosional. Karena itu, saat impian yang sudah lama dinanti akhirnya menjadi kenyataan, emosinya tidak lagi terbendung.

"Pasti bangga sama terharu. Karena kelembutan hatinya, dia memang lembut banget hatinya. Kadang-kadang saya juga bilang, 'Kamu kenapa gampang nangis?' Memang anaknya begitu. Dan ini memang momen yang dia tunggu," tuturnya.

Penggawa escort player Timnas Indonesia saat melawan Oman di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Jumat (5/6/2026). (Dok. Intan for JawaPos.com)