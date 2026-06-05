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Moch. Rizky Pratama Putra
Sabtu, 6 Juni 2026 | 02.18 WIB

Hasil Practice Moto3 Hungaria 2026: Veda Ega Pratama Finis P2 dan Lolos ke Q2, Hakim Danish Justru Tersandung

Veda Ega Pratama tampil impresif dengan finis kedua pada sesi Practice Moto3 Hungaria 2026 di Balaton Park dan memastikan tiket langsung ke Q2. (Instagram/@teamvedaofficial) - Image

Veda Ega Pratama tampil impresif dengan finis kedua pada sesi Practice Moto3 Hungaria 2026 di Balaton Park dan memastikan tiket langsung ke Q2. (Instagram/@teamvedaofficial)

JawaPos.com — Veda Ega Pratama sukses mengamankan tiket langsung ke Q2 Moto3 Hungaria 2026 setelah finis di posisi kedua sesi Practice di Sirkuit Balaton Park, Jumat (5/6/2026). Pembalap Honda Team Asia itu menjadi yang tercepat kedua dengan selisih 0,361 detik dari pemuncak catatan waktu, sementara Hakim Danish gagal menembus 14 besar dan harus berjuang dari Q1.

Hasil tersebut menjadi modal berharga bagi Veda Ega Pratama dalam menghadapi sesi kualifikasi.

Pembalap Indonesia itu menunjukkan perkembangan signifikan dibanding sesi FP1 dan mampu bersaing di barisan terdepan sejak awal Practice.

Bagaimana Veda Ega Pratama Bisa Tembus P2?

Veda Ega Pratama tampil impresif sepanjang sesi Practice yang berlangsung selama 35 menit. Pembalap Honda Team Asia itu mencatatkan waktu terbaik 1 menit 46,657 detik dan mengakhiri sesi di posisi kedua.

Catatan tersebut hanya terpaut 0,361 detik dari pembalap tercepat, Maximo Quiles. Hasil ini sekaligus menjadikan Veda sebagai pembalap Honda terbaik pada sesi Practice Moto3 Hungaria 2026.

Performa itu menjadi sinyal positif mengingat Balaton Park merupakan trek yang relatif baru bagi sebagian besar pembalap.

Adaptasi cepat yang ditunjukkan Veda membuat peluangnya untuk meraih posisi start depan pada sesi kualifikasi semakin terbuka.

Selain itu, finis di posisi kedua membuat Veda tidak perlu menjalani Q1. Ia langsung melaju ke Q2 bersama 13 pembalap lainnya yang menempati posisi teratas Practice.

Editor: Edi Yulianto
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