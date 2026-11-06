Bermula dari Cekcok, Rumah Kos di Nginden Jangkungan Surabaya Diduga Sengaja Dibakar

Petugas berjibaku memadamkan api yang membakar sebuah rumah di Jalan Nginden Jangkungan Surabaya. (Foto: 112)
JawaPos.com - Kebakaran melanda sebuah rumah di Jalan Jangkungan I-D Nomor 7, Kelurahan Nginden Jangkungan, Kecamatan Sukolilo, Surabaya, Kamis (5/11) malam.
Peristiwa tersebut diduga dipicu perselisihan antara penghuni rumah indekos hingga berujung aksi pembakaran.
Kabid Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) Kota Surabaya M. Rokhim mengatakan, pihaknya menerima laporan kebakaran sekitar pukul 18.40 WIB.
Petugas langsung diberangkatkan satu menit kemudian dan tiba di lokasi pada pukul 18.45 WIB.
"Total ada sembilan unit yang dikerahkan untuk memadamkan api," katanya.
Berdasarkan pendataan sementara, bangunan yang terbakar memiliki luas keseluruhan sekitar 8 x 33 meter.
Sementara itu, area yang terdampak kebakaran diperkirakan mencapai 8 x 30 meter.
"Bagian belakang bangunan mengalami kebakaran sekitar 80 persen, sedangkan bagian depan masih dalam kondisi aman," ungkapnya.
Dari informasi yang dihimpun, kebakaran diduga bermula dari perselisihan antara pasangan suami istri yang menghuni rumah kos tersebut.
Salah satu penghuni berinisial A, 66, diduga sengaja membakar bangunan. Sementara itu, penghuni lainnya diketahui bernama Veronika Airiani, 47.
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