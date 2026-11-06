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Penulis: Ardini Pramitha
Sabtu, 7 November 2026 | 02.32 WIB

Buang Sampah Sembarangan, Warga Surabaya Bisa Kena Denda hingga Rp 3 Juta

Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Surabaya, M. Fikser. (Diskominfo Surabaya) - Image

Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Surabaya, M. Fikser. (Diskominfo Surabaya)

JawaPos.com - Warga Surabaya yang kedapatan membuang sampah sembarang terancam didenda Rp 1 juta hingga Rp 3 juta tergantung banyaknya sampah dibuang. Kebijakan itu mulai berlaku 14 September 2026 ini.

Aturan itu tertuang dalam Peraturan Wali Kota (Perwali) Nomor 45 Tahun 2026 yang merupakan perubahan atas Perwali Nomor 10 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Pelanggaran Peraturan Daerah (Perda) Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah dan Kebersihan di Kota Surabaya.

Kebijakan ini diberlakukan untuk memberikan efek jera dan menghentikan kebiasaan membuang sampah sembarangan, serta memulihkan kualitas lingkungan yang rusak.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Surabaya, M. Fikser menjelaskan besaran denda yang dibayar tergantung volume sampah dan jenis pelanggarannya.

Dia mengungkapkan, warga yang tertangkap tangan membuang sampah di luar tempat yang ditentukan seperti sungai, selokan, saluran air/riol, trotoar, hingga badan jalan akan dikenakan denda berdasarkan ukurannya.

“Untuk volume kecil atau sama dengan satu meter kubik seperti sampah kantong plastik, tisu, atau puntung rokok akan dikenakan denda sebesar Rp1.000.000. Apabila volumenya melebihi satu meter kubik denda melonjak menjadi Rp 3.000.000,” kata Fikser, Jumat (6/11/2026).

Selain itu, denda juga diberlakukan bagi masyarakat yang membuang sampah berukuran besar melampaui kapasitas di Tempat Penampungan Sementara (TPS/TPST) maupun Tempat Pemrosesan Akhir (TPA).

“Apabila sampah yang dibuang di TPA/TPS volume lebih dari satu meter kubik akan dikenakan denda maksimal sebesar Rp 3.000.000. Artinya warga yang membuang sampah kurang dari itu tentu tidak akan didenda,” ungkapnya.

Selain itu, pembuangan puing atau sisa material bongkaran bangunan (gragal) ke kawasan TPS/TPST maupun TPA dikenakan denda sebesar Rp 1.500.000 untuk volume kurang dari satu meter kubik.

Jika material sisa bangunan melebihi satu meter kubik, pelanggar wajib membayar denda Rp 3.000.000.

Editor: Nurul Adriyana Salbiah
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