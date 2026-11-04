Terungkap, Dwi Bagus Memang Rencanakan Bunuh Dini, Belajar Lewat AI

JawaPos.com - Satu persatu fakta terkuak dalam kasus pembunuhan sadis yang dilakukan Dwi Bagus Martono, 30, terhadap istri sirinya Dini Hardiyanti, 30, dan anaknya AGEF, 4.

Terbaru, pembunuhan terhadap Dini ternyata telah direncanakan Dwi Bagus satu minggu sebelum dieksekusi pada tanggal 20 September 2026.

Kasubdit III Jatanras Ditreskrimum Polda Jatim AKBP Arbaridi Jumhur fakta itu terungkap berdasarkan pengakuan dari tersangka sendiri.

"Jadi, yang menarik terkait perkembangan penyidikan, ada pengakuan terbaru dari tersangka bahwa tersangka memang satu minggu sebelumnya memang sudah merencanakan. Sudah merencanakan, tapi dia nunggu timing aja waktunya," kata Jumhur di RS Bhayangkara, Rabu (4/11/2026).

Pengakuan Dwi Bagus itu diperkuat dengan temuan alat komunikasi atau ponsel miliknya yang digunakan untuk mencari tahu di internet cara membunuh seseorang.

"Bahwa satu minggu sebelumnya itu tersangka browsing terkait cara menghabisi korban dengan cara mencekik itu tekniknya gimana, dia pelajari," katanya.

Kemudian, Dwi Bagus juga mencari tahu berbagai alat mesin yang sekiranya bisa digunakan untuk menghilangkan jasad korban.

"Yang kedua, dia browsing alat mesin. Jadi, berbagai mesin dia pelajari satu-satu, dapatlah ketemu yang yang dijadikan barang bukti," jelasnya.

Tak sampai di situ, Dwi Bagus yang terkenal dengan kepintarannya itu juga telah menyiapkan jawaban jika ditanya polisi terkait hilangya perempuan asal Bogor tersebut.