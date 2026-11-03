Pesan Martha untuk Suaminya yang Mutilasi Istri Siri dan Anak di Madiun: Tanggung Jawab

Martha Amalia Iflahah, 34, istri Dwi Bagus Martono, Saat memberikan keterangan dalam konferensi pers di Kota Madiun, Senin (2/11/2026). (Hengky Ristanto/JPRM)
JawaPos.com - Martha Amalia Iflahah, 34, meminta suaminya, Dwi Bagus Martono atau DBM, 30, untuk bertanggung jawab penuh atas pembunuhan hingga mutilasi terhadap istri sirinya, Dini Hardiyanto dan anaknya yang berusia 4 tahun.
Pesan itu disampaikan Martha saat mendampingi suaminya melaksanakan prarekonstruksi kasus yang digelar di rumahnya di Madiun beberapa waktu lalu.
"Saya kemarin di pra-rekonstruksi Alhamdulilah kami sebagai keluarga sempat bertemu. Kalimat pertama yang saya sampaikan ke suami saya adalah brave ya yah, brave, oke. Jadi saya pengin suami saya itu berani bertanggung jawab atas apa yang dia lakukan," kata Martha saat konferensi pers di Kota Madiun, Senin (2/11).
Martha juga menguatkan bahwa suaminya masih memiliki tuhan untuk berserah diri.
"We must hold on something. Saya kepengin suami saya itu punya pegangan yang kencang itu sama Gusti Allah. Jadi kalau dia punya rasa takut, dia punya ketakutan, dia bisa berani untuk mempertanggungjawabkan semuanya," katanya.
Martha juga mengungkapan suaminya itu sempat bertanya terkait respons mertuanya terkait insiden ini.
"Saya jawab sudah memaafkan. Kemudian dia tersungkur. Saya juga bercerita bahwa keluarga juga mendoakan di setiap salat agar bisa menjalani proses hukum dengan lancar. Saya sampaikan juga, kamu jangan takut mati. Semua manusia mati," jelasnya.
Dia juga menyampaikan apapun vonis yang diketok harus diterima oleh Dwi Bagus karena bagian dari bentuk tanggung jawabnya .
"Saya sampaikan juga, kamu jangan bunuh diri di sana. Kalau kamu bunuh diri nanti kamu tidak akan terlahir kembali sebagai manusia. Kamu masih punya kesempatan hidup untuk bertaubat. Manfaatkan untuk untuk itu," tandas Martha.
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Jawa Pos
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