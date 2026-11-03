Pekerjaan Dwi Bagus Martono yang Mutilasi Istri Siri di Madiun: Engineer Minyak

JawaPos.com - Martha Amalia Iflahah, 34, mengungkapkan pekerjaan suaminya, Dwi Bagus Martono atau DBM, 30, yang kini jadi tersangka pembunuhan dan mutilasi terhadap istri sirinya, Dini Hardiyanti beserta anaknya.

Menurut Martha, laki-laki yang ia nikahi selama satu dekade itu bekerja sebagai engineer di bidang survey minyak lepas pantai atau offshore.

Sejak Agustus 2023, suaminya memutuskan bekerja secara freelance setelah sebelumnya bergabung dengan salah satu perusahaan swasta di Jakarta.

Pekerjaan tersebut membuat Dwi Bagus memiliki kesempatan menangani proyek dari sejumlah agen internasional.

Tidak hanya di perairan Indonesia, dia juga kerap mendapat pekerjaan di berbagai negara sehingga kerap berlayar ke luar negeri.

Martha menyebut, proyek pertamanya setelah beralih menjadi pekerja lepas berada di Aberdeen, Inggris.

Setelah itu, Dwi Bagus melanjutkan pekerjaan di sejumlah negara lain dengan durasi kerja yang menyesuaikan kontrak masing-masing proyek.

“Jadi, memang ritme kerja suami saya itu tergantung proyek. Misalnya dengan agen A di Inggris selama delapan minggu. Itu seperti ada MOU atau kontraknya di awal,” kata Martha saat konferensi pers di Kota Madiun, Senin (2/11/2026).

Pola kerja lepas ersebut membuat waktu Dwi Bagus berada di rumah tidak menentu.