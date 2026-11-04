Fakta Baru: Dwi Bagus Ternyata Hendak Fermentasi Jasad Dini dengan Cairan Kimia, tapi Lalu Dibakar

JawaPos.com - Dwi Bagus Martono atau DBM, 30, ternyata berencana memasukkan jasad Dini Hardiyanti, 30 dan anaknya AGEF, 4, ke drum lalu diisi zat kimia.

Namun, Dwi Bagus berubah pikiran sehingga berganti rencana dengan membakar jasad Dini.

Kasubdit III Jatanras Ditreskrimum Polda Jatim AKBP Arbaridi Jumhur menyampaikan, fakta baru itu terungkap saat penyidik memeriksa ponsel milik tersangka dan didapati riwayat pembelian drum.

"Nah, ini menarik juga. Jadi, itu drum itu untuk alternatif selain dibakar, tadinya mohon maaf, kata tersangka ya mau difermentasi, (jasadnya) dikasih cairan kimia, direndam. Tapi tidak terlaksana. Akhirnya ya dibakar," katanya.

Fakta-fakta itu juga didukung dengan temuan drum dan cairan zat kimia yang berada di rumah korban. Semua rencana itu, kata Jumhur dipelajari dengan bantuan Artificial Intelligence (AI).

"Semua dipelajari (menggunakan AI) termasuk penggunaan zat kimia. Semua dipelajari," katanya.

Sementara motif Dwi Bagus tega melakukan aksi keji itu karena dipicu masalah ekonomi. Kemudian, sering cekcok hingga menyinggung perasaan.