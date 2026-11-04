Fakta Baru: Dwi Bagus Ternyata Hendak Fermentasi Jasad Dini dengan Cairan Kimia, tapi Lalu Dibakar

Dwi Bagus Martono Ternyata Hendak Fermentasi Jasad Dini dengan Cairan Kimia, tapi Lalu Dibakar. (Ardini Pramitha/JawaPos.com).
JawaPos.com - Dwi Bagus Martono atau DBM, 30, ternyata berencana memasukkan jasad Dini Hardiyanti, 30 dan anaknya AGEF, 4, ke drum lalu diisi zat kimia.
Namun, Dwi Bagus berubah pikiran sehingga berganti rencana dengan membakar jasad Dini.
Kasubdit III Jatanras Ditreskrimum Polda Jatim AKBP Arbaridi Jumhur menyampaikan, fakta baru itu terungkap saat penyidik memeriksa ponsel milik tersangka dan didapati riwayat pembelian drum.
"Nah, ini menarik juga. Jadi, itu drum itu untuk alternatif selain dibakar, tadinya mohon maaf, kata tersangka ya mau difermentasi, (jasadnya) dikasih cairan kimia, direndam. Tapi tidak terlaksana. Akhirnya ya dibakar," katanya.
Fakta-fakta itu juga didukung dengan temuan drum dan cairan zat kimia yang berada di rumah korban. Semua rencana itu, kata Jumhur dipelajari dengan bantuan Artificial Intelligence (AI).
"Semua dipelajari (menggunakan AI) termasuk penggunaan zat kimia. Semua dipelajari," katanya.
Sementara motif Dwi Bagus tega melakukan aksi keji itu karena dipicu masalah ekonomi. Kemudian, sering cekcok hingga menyinggung perasaan.
"Ya, banyak pertengkaran yang isinya ucapan dari korban yang menyinggung perasaan, ya," tandasnya.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
7 Kebiasaan Masa Kecil yang Berpengaruh Pada Kesuksesan Anak di Masa Depan
Herri Pras Beberkan Kronologi Digerebek Petarung MMA: Ditendang dan Didengkul Ulu Hati
Profil Herri Pras yang Kritik UAS dan UAH, Pendiri PSGI yang Ditantang Duel Atlet MMA
Profil Yudi Cahyadi, Atlet MMA yang Tantang Duel Herri Pras Usai Singgung UAS dan UAH
Matheus Lagoa Segera Bela Persebaya Surabaya, Cedera Betis Pulih, 30 Gol Jadi Modal
5 Cara Menemukan Jodoh Bagi Orang Introvert Yang Tidak Suka Bersosialisasi
Kembali Lakukan Mutasi, Kapolri Suyudi Ganti 264 Pati dan Pamen Polri
Prediksi Skor Jeonbuk Motors vs Johor Darul Takzim FC, Duel Ketat di AFC Champions League Elite
Usai Digeruduk Rombongan Petarung MMA, Herri Pras Sempat Dievakuasi di Polsek Gunung Putri
Prediksi Al Ittihad vs Al Ain di ACL Elite, Tuan Rumah Lebih Diunggulkan
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022