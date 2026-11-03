Kejar Zero Accident, KSOP Tanjung Perak Gelar Simulasi Penyelamatan Kapal Terbakar

JawaPos.com - Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Utama Tanjung Perak menggelar Simulasi Tanggap Darurat Penanganan Kebakaran dan Evakuasi Penumpang Meninggalkan Kapal, Selasa (3/11/2026).

Kegiatan tersebut menjadi bagian dari kampanye keselamatan pelayaran sekaligus mendorong pencapaian target zero accident atau nihil kecelakaan pelayaran.

Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Samsuddin mengatakan, kegiatan tersebut merupakan salah satu program pemerintah untuk membangun budaya keselamatan di sektor pelayaran.

“Melalui pelaksanaan ini, kami berharap akan tumbuh kesadaran terhadap budaya keselamatan. Baik itu dari regulator, operator, dan tentunya masyarakat pengguna jasa,” ujarnya ditemui usai acara di Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya.

Menurut dia, kampanye keselamatan perlu dilakukan secara berkelanjutan agar potensi kecelakaan kapal bisa ditekan. Kesadaran dan komitmen seluruh pihak dinilai menjadi faktor penting dalam mewujudkan pelayaran yang aman.

Meski demikian, Samsuddin mengakui insiden kecelakaan kapal masih kerap terjadi. Penyebabnya pun beragam, mulai dari faktor cuaca, kelalaian, hingga ketidakpatuhan penumpang terhadap aturan keselamatan.

Selain itu, hasil investigasi sejumlah kejadian juga menemukan adanya barang berbahaya yang diangkut kapal tanpa dilaporkan kepada operator.

“Insiden itu bisa terjadi kapan saja karena banyak faktor yang berpengaruh. Kadang karena faktor cuaca, kelalaian, penumpang yang tidak taat, atau dari investigasi ditemukan adanya barang berbahaya yang dimuat tetapi tidak dilaporkan kepada operator,” jelasnya.