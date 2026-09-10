5 Tewas, 87 Hilang! Kapal Feri Dilaporkan Terbakar di Filipina

Ilustrasi kapal terbakar
JawaPos.com - Sedikitnya lima orang dilaporkan tewas dan 87 lainnya dinyatakan hilang setelah sebuah kapal feri terbakar di lepas pantai Provinsi Palawan, Filipina, sebuah destinasi wisata populer, menurut laporan Kantor Berita Xinhua, Kamis.
Menurut media lokal Palawan News, kapal MV June Aster sedang mengangkut 117 penumpang dan 17 awak kapal saat insiden itu terjadi pada Rabu (9/9).
Juru Bicara Penjaga Pantai Filipina (PCG), Komodor Noemie Cayabyab, dalam sebuah pernyataan, mengatakan 42 orang telah berhasil diselamatkan. Operasi pencarian dan penyelamatan masih terus berlangsung, tambahnya.
PCG mengerahkan tim tanggap darurat setelah menerima laporan mengenai kebakaran di atas kapal MV June Aster pada perairan yang berjarak sekitar 1,2 mil laut (2,2 kilometer) di timur laut Barangay Marcilla di Coron, Palawan.
Pihak berwenang setempat saat ini masih menyelidiki penyebab kebakaran tersebut.
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