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Antara
Kamis, 13 Agustus 2026 | 03.46 WIB

SAR Mataram sebut 212 orang KMP Putri Yasmin telah dievakuasi

Kepala SAR Mataram Muhamad Hariyadi menjawab pers di Pelabuhan Lembar, Lombok Barat, Rabu malam (12/8/2026). - Image

Kepala SAR Mataram Muhamad Hariyadi menjawab pers di Pelabuhan Lembar, Lombok Barat, Rabu malam (12/8/2026).

JawaPos.com - Kantor SAR Mataram menyatakan jumlah orang yang berhasil dievakuasi dari kebakaran KMP Putri Yasmin di perairan Selat Lombok bertambah menjadi 212 orang hingga Rabu malam.

"Totalnya 212," kata Kepala Kantor SAR Mataram Muhamad Hariyadi di Pelabuhan Lembar, Lombok Barat, Rabu malam.

Hariyadi mengatakan tim SAR gabungan sebelumnya mencatat 173 orang telah dievakuasi, terdiri atas 172 orang selamat dan satu orang meninggal dunia.

Jumlah tersebut kemudian bertambah setelah KMP Pratama Kalyani mengevakuasi 39 orang dan membawa mereka menuju Pelabuhan Lembar.

"Untuk yang ada di kapal 39 orang itu masih di Kapal Pratama Kalyani sedang menuju ke Lembar. Kebetulan dari Lembar juga, dari perusahaan yang sama. Ikut membantu pencarian," katanya.

Hariyadi mengatakan tim SAR gabungan mengerahkan enam kapal dari berbagai unsur setelah menerima laporan kebakaran KMP Putri Yasmin sekitar pukul 04.30 WITA.

"Yang pertama itu ada enam kapal yang kita gerakkan ke lokasi. Dari total laporan awal yang kita terima sesuai dengan apa yang disampaikan oleh kementerian, 173 dengan satu meninggal," katanya.

Terkait kemungkinan masih adanya orang yang belum ditemukan atau belum masuk dalam pendataan, Hariyadi mengatakan pihaknya belum dapat memastikan karena pendataan penumpang menjadi kewenangan pihak perusahaan.

"Kami belum bisa memastikan terkait dengan data korban. Itu ada kewenangan dari pihak perusahaan," katanya.

Tim SAR akan melanjutkan operasi pencarian pada Kamis (13/8), termasuk menindaklanjuti laporan dari keluarga yang belum mendapatkan informasi mengenai anggota keluarganya.

Editor: Mohamad Nur Asikin
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