Penyebab Kebakaran KMP Mutiara Sentosa II Diselidiki, Polda Jatim Periksa 7 Saksi

JawaPos.com - Kasus kebakaran Kapal Motor Penyeberangan (KMP) Mutiara Sentosa II di Perairan Utara Sumenep, Madura, Jawa Timur pada Minggu pagi, 2 Agustus 2026, memasuki babak baru.

Polda Jawa Timur melalui Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara (Ditpolairud) telah memeriksa 7 orang saksi untuk mengungkap penyebab kecelakaan laut yang menyebabkan lima orang meninggal dunia.

"Statusnya masih lidik. Penyelidikan baru dimulai. Saat ini sudah ada tujuh saksi yang kami panggil dan periksa," tutur Ditpolairud Polda Jawa Timur, Kombes Pol Arman Asmara, Jumat (14/8).

Penyelidikan diawali dengan pemeriksaan terhadap kendaraan dan penumpang yang masuk ke pelabuhan sebelum kapal diberangkatkan. Metode yang digunakan adalah Scientific Crime Investigation (SCI).

Metode tersebut digunakan untuk menelusuri seluruh rangkaian operasional kapal, mulai dari proses keberangkatan di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya hingga terjadinya insiden kebakaran KMP Mutiara Sentosa II.

"Penyelidikan dimulai dari pemeriksaan kendaraan dan penumpang yang masuk (ke KMP Mutiara Sentosa II) melalui pelabuhan. Setiap penanggung jawab terkait akan dimintai keterangan," imbuhnya.

Meski demikian, Dirpolairud Polda Jatim belum mengungkap identitas dan latar belakang tujuh saksi yang telah diperiksa. Jumlah saksi juga masih berpotensi bertambah seiring berjalannya proses penyelidikan.