Imbas Karhutla Gunung Bromo dan Ijen, Kunjungan Wisatawan ke Jatim Anjlok

JawaPos.com - Peristiwa kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang melanda kawasan Taman Wisata Alam (TWA) Kawah Ijen dan Gunung Bromo berdampak langsung pada penurunan jumlah kunjungan wisatawan mancanegasa (Wisman) ke Jawa Timur pada periode September 2026.

Plt Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Timur, Herum Fajarwati mengungkapkan, jumlah kunjungan Wisman ke Jatim pada September 2026 tercatat sebanyak 38.602 kunjungan, menurun 5,90 persen dibandingkan bulan sebelumnya.

Tren penurunan serupa juga terjadi pada wisatawan nusantara (wisnus) yang mencatatkan 15,72 juta perjalanan, atau turun 4,41 persen secara month-to-month (m-to-m).

Penurunan jumlah wisatawan domestik maupun asing ini dipicu oleh penutupan sementara dua destinasi wisata alam favorit di Jawa Timur akibat bencana Karhutla. Dimana Kawah Ijen ditutup pada 4 hingga 27 September 2026, dan Gunung Bromo ditutup pada 12 hingga 18 September 2026.

"Karena Bromo dan Ijen ini kan paling disukai Wisman maulun Wisnus. Jadi begitu dilakukan penutupan otomatis ada penurunan," ujar Herum di kantornya, Senin (2/11).

Meskipun kunjungan wisatawan ke destinasi wisata alam mengalami penurunan, Tingkat Penghunian Kamar (TPK) hotel bintang di Jawa Timur justru mencatatkan pertumbuhan positif.

Pada September 2026, TPK hotel bintang di Jatim berada di angka 48,63 persen, atau naik 0,23 poin dibandingkan Agustus 2026.

Kenaikan okupansi kamar hotel ini didorong oleh masifnya penyelenggaraan kegiatan Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition (MICE) serta berbagai agenda festival skala besar di sejumlah kabupaten/ kota di Jawa Timur.

Di antara event yang mendorong peningkatan okupansi hotel berbintang di Jatim adalah penyelenggaraan Karisma Event Nusantara (KEN) Festival Jaranan Trenggalek Terbuka, Kejurprov IBCA MMA Jawa Timur 2026 di Kota Blitar, gelaran Spectra Night Festival, B+Phoria Concert, serta UMKM Expo Ekosistem Haji dan Umroh di Kota Madiun, serta Jatim Festival dan IndoBuildTech Expo di Surabaya.