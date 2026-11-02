Diguyur Hujan Deras, Banjir dan Longsor Landa Sejumlah Daerah di Jatim

Ilustrasi hujan lebat. (HO/ANTARA)
JawaPos.com - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jawa Timur mengungkapkan terjadinya rangkaian bencana hidrometeorologi berupa banjir, luapan air, hingga tanah longsor yang melanda sejumlah kabupaten/ kota di wilayah setempat, Senin (2/11).
Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Jatim, Satriyo Nurseno, mengungkapkan mengatakan, ragam bencana tersebut terjadi akibat hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang mulai mengguyur sejumlah daerah di Jatim sejak Minggu (1/11) malam.
Satriyo memastikan, tim Reaksi Cepat BPBD Jatim bersama BPBD kabupaten/ kota terkait telah dikerahkan untuk melakukan evakuasi, asesmen, pembersihan material longsor, serta penyaluran bantuan darurat.
Satriyo menjelaskan, di Lumajang, aktivitas vulkanik Gunung Semeru yang disertai hujan lebat memicu banjir lahar dingin serta longsor di Kecamatan Tempursari, Pasirian, dan Jatiroto.
Meskipun jalur utama Malang–Lumajang berangsur dapat dilalui, jembatan penghubung via Lebakharjo (Kecamatan Ampelgading) hingga kini masih belum dapat dilintasi kendaraan.
"Aliran Sungai Glidik yang berhulu di Gunung Semeru mengalami peningkatan debit air, sehingga mengakibatkan banjir di wilayah tersebut," kata Satriyo dikonfirmasi JawaPos.com, Senin (2/11) siang.
Bencana ini berdampak pada sekitar 600 jiwa di Tempursari dan 500 jiwa di Jatiroto akibat tanggul jebol serta terisolasinya 117 Kepala Keluarga (KK) di Dusun Tamansari.
Selain Lumajang, lanjut Satriyo, Kabupaten Malang turut dikepung banjir luapan dan tanah longsor, khususnya di kawasan Sumbermanjing Wetan, Ampelgading, Dampit, dan Bantur.
Luapan air dari hulu Sungai Penguluran menggenangi kawasan Desa Sitiarjo di Kecamatan Sumbermanjing Wetan dan Desa Lebakharjo di Kecamatan Ampelgading dengan ketinggian air mencapai 30 hingga 40 sentimeter.
Sementara itu, longsoran tanah akibat hujan lebat sempat menutup sejumlah ruas jalan raya di Ampelgading dan Dampit, sehingga mengganggu arus lalu lintas sebelum akhirnya dibersihkan oleh Tim TRC BPBD bersama warga.
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