Kecelakaan Kereta Api di Perlintasan Sebidang Jatim Turun, Tercatat 22 Kejadian Sepanjang 2026

JawaPos.com - Kepala Balai Teknik Perkeretaapian (BTP) Kelas I Surabaya, Ferdian Suryo Adhi Pramono mengungkapkan, jumlah kecelakaan kereta api atau temperan di perlintasan sebidang di wilayah kerjanya tercatat mengalami penurunan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

Ferdian mengungkapkan, hingga awal November 2026, tercatat ada 22 kejadian temperan kereta api di perlintasan sebidang. Turun dibanding tahun sebelumnya yang mencatatkan 34 kejadian.

Apalagi jika dibandingkan tahun 2024, dimana tercatat ada 57 kejadian temperan kereta api di perlintasan sebidang di wilayah setempat.

"Secara umum hasil dari kolaborasi kami bersama Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Dishub kabupaten dan kota, serta rekan-rekan operator PT KAI Daop 7, 8, dan 9, (kecelakaan di perlintasan sebidang) tercatat turun. Kami selalu berharap jumlahnya bisa terus ditekan," kata Ferdian kepada JawaPos.com, Rabu (4/11).

Jika dirinci, jumlah korban temperan kereta api di perlintasan sebidang di Jatim sepanjang 2026 tercatat sebanyak 25 orang. Dari jumlah tersebut, 12 orang dinyatakan meninggal dunia, empat orang luka berat, dan sembilan orang luka ringan.

Adapun sepanjang 2025, jumlah korban temperan kereta api di perlintasan sebidang di Jatim tercatat sebanyak 42 orang. Rinciannya, 21 orang meninggal dunia, delapan orang luka berat, dan 13 orang luka ringan.

Pada 2024, jumlah korban temperan kereta api di perlintasan sebidang di Jatim tercatat sebanyak 56 orang. Dimana 19 orang di antaranya dinyatakan meninggal dunia, 13 orang luka berat, dan 24 orang luka ringan.

Ferdian mengakui, angka tersebut masih tergolong tinggi jika dibandingkan dengan target zero accident yang diharapkan bersama.

Ferdian mengingatkan kepada seluruh pengguna jalan agar senantiasa meningkatkan kedisiplinan dan saling menjaga keselamatan saat melintas di perlintasan sebidang dengan menaati rambu-rambu serta peraturan yang berlaku.