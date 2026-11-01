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Penulis: Moch. Rizky Pratama Putra
Minggu, 1 November 2026 | 19.49 WIB

ICOBUSS ke-6 STIESIA Surabaya Bahas Soal AI, Dorong Riset Berdampak Nyata

Ketua STIESIA Surabaya, Prof. Dr. Nur Fadjrih Asyik, S.E., M.Si., Ak., CA. menjelaskan ICOBUSS ke-6 STIESIA Surabaya digelar daring pada 31 Oktober–1 November 2026 dengan pembahasan inovasi, kepercayaan, dan daya saing bisnis dalam ekonomi digital. (Dok Moch. Rizky Pratama Putra/JawaPos.com) - Image

Ketua STIESIA Surabaya, Prof. Dr. Nur Fadjrih Asyik, S.E., M.Si., Ak., CA. menjelaskan ICOBUSS ke-6 STIESIA Surabaya digelar daring pada 31 Oktober–1 November 2026 dengan pembahasan inovasi, kepercayaan, dan daya saing bisnis dalam ekonomi digital. (Dok Moch. Rizky Pratama Putra/JawaPos.com)

JawaPos.com — STIESIA Surabaya membahas peran kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) dalam masa depan ekonomi digital melalui ICOBUSS ke-6. Konferensi ini digelar daring pada 31 Oktober–1 November 2026. Konferensi internasional melalui Zoom ini mempertemukan akademisi dan praktisi untuk membahas inovasi, kepercayaan, serta daya saing bisnis sekaligus mendorong riset yang bermanfaat bagi masyarakat.

Mengusung tema “Shaping the Future of Digital and Intelligent Economies: Innovation, Trust, and Business Competitiveness”, konferensi ini mengaitkan perkembangan teknologi dengan kebutuhan dunia usaha. Pembahasannya mencakup pemanfaatan AI dalam pemasaran hingga pengolahan basis data besar untuk penyusunan dan pemeriksaan laporan keuangan.

Bagi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya, penyelenggaraan konferensi tahunan ini juga menjadi bagian dari pengembangan kapasitas riset kampus. Pertemuan lintas negara tersebut diarahkan untuk memperkuat daya saing internasional sekaligus membuka ruang kajian multidisiplin.

Bagaimana ICOBUSS Mendukung Daya Saing Global?

ICOBUSS ke-6 menjadi salah satu program STIESIA Surabaya untuk mendukung visi sebagai perguruan tinggi yang inovatif dan kreatif. Ketua STIESIA Surabaya, Prof. Dr. Nur Fadjrih Asyik, S.E., M.Si., Ak., CA., menghubungkan pelaksanaan konferensi dengan arah pengembangan institusi.

“STIESIA menyelenggarakan International Conference dengan nama ICOBUSS, yang saat ini sudah masuk ke ICOBUSS ke-6,” ujar Nur Fadjrih Asyik kepada JawaPos.com, Sabtu (31/10).

“Pelaksanaan ICOBUSS ini kita selaraskan dengan visi STIESIA, karena visi STIESIA adalah sebagai lembaga pendidikan tinggi yang inovatif dan kreatif di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang berdaya saing nasional dan internasional,” katanya. “Salah satu tujuan jangka menengah dan panjang STIESIA adalah bagaimana STIESIA ini bisa berdaya saing global,” tambahnya.

Arah tersebut memberi konteks pada keterlibatan pembicara dari berbagai perguruan tinggi luar negeri dalam konferensi tahun ini. Sejumlah pembicara kunci dan pembicara tamu yang dihadirkan antara lain H. Anies Rasyid Baswedan, S.E., M.P.P., Ph.D., serta akademisi dari Phuket Rajabhat University.

Ada pula akademisi dari Universidad Politécnica de Madrid, UNIMAS Malaysia, hingga Dong Eui University, Korea Selatan. Rangkaian kegiatan mencakup diskusi panel dan sesi paralel untuk pemaparan makalah ilmiah. Bidang yang dibahas meliputi manajemen sumber daya manusia, pemasaran, manajemen keuangan, serta manajemen umum.

Mengapa Riset Multidisiplin Menjadi Fokus Kampus?

Editor: Diar Candra
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