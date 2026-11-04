Pentingnya Literasi AI untuk Pekerja, Kunci Sukses di Era Digital

JawaPos.com - Perkembangan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) mulai mengubah cara perusahaan menjalankan bisnis di berbagai sektor.

Teknologi ini menawarkan kemudahan dalam mengotomatisasi pekerjaan, mengolah data, hingga meningkatkan efisiensi operasional perusahaan.

Namun, di balik berbagai kemudahan tersebut, penggunaan AI juga memunculkan kekhawatiran terhadap nasib tenaga kerja di Indonesia.

Sejumlah pekerjaan yang sebelumnya dilakukan manusia berpotensi digantikan oleh sistem otomatis, sehingga pekerja dituntut untuk beradaptasi dengan perkembangan teknologi.

Kondisi ini memunculkan pertanyaan mengenai sejauh mana AI akan membawa keuntungan bagi dunia bisnis dan apakah kehadirannya justru menjadi ancaman bagi pekerja Indonesia.

Di satu sisi, AI membuka peluang peningkatan produktivitas, tetapi di sisi lain juga menuntut kesiapan sumber daya manusia menghadapi perubahan kebutuhan industri.

Pekerja Harus Kuasai Literasi AI agar Tak Tertinggal Direktur Eksekutif ICT Institute, Heru Sutadi, menjelaskan bahwa perkembangan AI menjadi peluang besar sekaligus tantangan bagi masyarakat.

Dalam pandangannya, AI dapat meningkatkan produktivitas, mempercepat inovasi, membantu pendidikan, kesehatan, dan berbagai sektor ekonomi. Namun, ada pula risiko disinformasi, penyalahgunaan data, penggantian pekerjaan, hingga ketergantungan teknologi.

“Dampaknya sangat ditentukan oleh bagaimana manusia mengelolanya. Kita tidak boleh takut terhadap AI, tetapi juga tidak boleh menggunakannya tanpa memahami risiko dan tanggung jawabnya,” kata Heru saat dihubungi JawaPos.com.