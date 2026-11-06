Ancaman Siber Kian Kompleks, AI Jadi Senjata Baru Perkuat Pertahanan Digital Indonesia

Ilustrasi menjaga keamanan siber Indonesia. (Istimewa)
JawaPos.com - Kecerdasan buatan (AI) menjadi salah satu teknologi yang mulai dilirik untuk memperkuat sistem pertahanan siber, termasuk dalam mendukung keamanan digital di lingkungan militer.
Pusat Siber Angkatan Darat (PUSSIBERAD) bersama CODEPOLITAN, menggelar Kartika Cyber Hackathon 2026 untuk menjaring gagasan dan inovasi teknologi yang dapat mendukung kebutuhan keamanan siber TNI Angkatan Darat.
Kompetisi ini tidak hanya menyasar pengembang perangkat lunak, tetapi juga praktisi keamanan siber, pelajar, mahasiswa, hingga komunitas teknologi.
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Peserta ditantang menghasilkan prototipe yang menjawab persoalan keamanan digital berdasarkan kebutuhan yang telah ditentukan.
Kartika Cyber Hackathon 2026 membagi tantangannya ke dalam empat kategori.
Pertama, kategori penindakan, yang berfokus pada pengembangan solusi untuk mendukung penanganan insiden dan ancaman siber.
Kemampuan merespons serangan secara tepat menjadi penting agar gangguan tidak berkembang menjadi kerusakan yang lebih besar.
Kedua, penangkalan, yang menitikberatkan pada upaya pencegahan dan pengurangan risiko serangan.
Pendekatan ini mencakup pengembangan sistem yang dapat membantu mengantisipasi potensi ancaman sebelum berdampak pada infrastruktur digital.
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