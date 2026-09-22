Mahasiswa Baru STIESIA Surabaya Disiapkan Hadapi Dunia Kampus dan Tantangan Masa Depan

JawaPos.com — Mahasiswa baru STIESIA Surabaya Tahun Akademik 2026/2027 mengikuti Pengenalan Kehidupan Kampus Mahasiswa Baru (PKKMB) di Kampus STIESIA Surabaya, Jalan Menur Pumpungan, Selasa (15/9). Kegiatan tersebut menjadi bekal awal bagi mahasiswa sebelum menjalani perkuliahan sekaligus mengenalkan lingkungan, sistem akademik, hingga tantangan pendidikan tinggi.

PKKMB menjadi agenda tahunan STIESIA Surabaya sebelum mahasiswa baru memasuki masa perkuliahan secara formal. Tahun ini, kegiatan digelar secara offline dengan rangkaian agenda yang dirancang menyenangkan sekaligus memberikan pemahaman mengenai kehidupan akademik dan lingkungan kampus.

Sejumlah materi diberikan selama pelaksanaan PKKMB. Mulai profil STIESIA Surabaya, sistem pendidikan tinggi di Indonesia, proses pembelajaran dan peraturan akademik, rencana jangka panjang kampus, sosialisasi E-Learning dan Sinfos, hingga pengenalan organisasi kemahasiswaan (Ormawa) dan lingkungan kampus.

Ketua STIESIA Surabaya, Prof. Dr. Nur Fadjrih Asyik, SE, MSi, Ak, CA mengatakan PKKMB menjadi bagian penting dalam proses transisi mahasiswa baru menuju kehidupan perguruan tinggi. Kegiatan tersebut sekaligus memperkenalkan lingkungan baru tempat mahasiswa akan menimba ilmu selama beberapa tahun ke depan.

"Kegiatan PKKMB yang selalu kita laksanakan setiap awal tahun akademik dalam rangka untuk proses penerimaan mahasiswa baru dan memperkenalkan lingkungan baru tempat mereka akan menimba ilmu,” ujar Dr. Nur Fadjrih Asyik kepada JawaPos.com, Selasa (15/9)

Menurutnya, mahasiswa baru tidak hanya perlu mengenal fasilitas kampus, tetapi juga memahami hak dan kewajiban selama menempuh pendidikan. Mahasiswa juga dituntut memiliki kemandirian agar mampu mengikuti proses perkuliahan secara lebih siap.

“Sehingga secara umum, pelaksanaan PKKMB ini dalam rangka untuk memperkenalkan, kemudian mempersiapkan dan mengakselerasi mahasiswa baru dalam proses untuk masa transisi, untuk menjadi mahasiswa yang sekarang dituntut punya kemandirian dalam rangka untuk tahu apa hak dan kewajiban yang mereka akan peroleh selama menempuh kuliah di STIESIA Surabaya,” imbuhnya.

Materi PKKMB Jadi Bekal Sebelum Masuk Perkuliahan