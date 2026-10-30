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Penulis: Moch. Rizky Pratama Putra
Jumat, 30 Oktober 2026 | 21.30 WIB

Model Gerakan Mahasiswa Ala Gen Z, Bangun Narasi di Medsos hingga Temui Legislator

DEMA UINSA saat konferensi pers di gedung Rektorat UINSA (Dok Ardini Pramitha/JawaPos.com) - Image

DEMA UINSA saat konferensi pers di gedung Rektorat UINSA (Dok Ardini Pramitha/JawaPos.com)

JawaPos.com - Setelah demonstrasi, bagaimana perubahan dikawal? Dalam kasus UINSA keberlanjutan gerakan mahasiswa memerlukan saluran yang menghubungkan protes dengan perbaikan kebijakan.

Mahasiswa S2 Sosiologi Unesa Sutrisno menilai kampus perlu membuka dialog, sementara mahasiswa memperkuat tuntutan dengan argumentasi dan tindak lanjut yang jelas. “Aksi gerakan mahasiswa UINSA kemarin itu merupakan bagian dari dinamika demokrasi di lingkungan kampus. Banyak mahasiswa menyuarakan tuntutan terkait tata kelola kampus dan kondisi lingkungan akademik di sana,” ujar Sutrisno.

“Pihak kampus juga harus menyediakan ruang-ruang dialog terbuka. Rektor perlu bertemu dengan mahasiswa dan menilai tuntutannya agar persoalan ini tidak terus berlarut-larut yang akhirnya merugikan semua pihak,” tuturnya.

Sutrisno tetap memandang demonstrasi sebagai instrumen penting dalam demokrasi, tetapi menilai aksi membutuhkan strategi lanjutan. Ia menekankan penguatan bukti serta hubungan antara mobilisasi massa dan advokasi kebijakan.

“Gerakan mahasiswa perlu diperkuat dengan argumentasi dan data yang solid yang bisa dipertanggungjawabkan, diimbangi advokasi kebijakan serta strategi komunikasi digital di media sosial,” ujarnya

Editor: Diar Candra
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