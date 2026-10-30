Model Gerakan Mahasiswa Ala Gen Z, Bangun Narasi di Medsos hingga Temui Legislator

JawaPos.com - Setelah demonstrasi, bagaimana perubahan dikawal? Dalam kasus UINSA keberlanjutan gerakan mahasiswa memerlukan saluran yang menghubungkan protes dengan perbaikan kebijakan.

Mahasiswa S2 Sosiologi Unesa Sutrisno menilai kampus perlu membuka dialog, sementara mahasiswa memperkuat tuntutan dengan argumentasi dan tindak lanjut yang jelas. “Aksi gerakan mahasiswa UINSA kemarin itu merupakan bagian dari dinamika demokrasi di lingkungan kampus. Banyak mahasiswa menyuarakan tuntutan terkait tata kelola kampus dan kondisi lingkungan akademik di sana,” ujar Sutrisno.

“Pihak kampus juga harus menyediakan ruang-ruang dialog terbuka. Rektor perlu bertemu dengan mahasiswa dan menilai tuntutannya agar persoalan ini tidak terus berlarut-larut yang akhirnya merugikan semua pihak,” tuturnya.

Sutrisno tetap memandang demonstrasi sebagai instrumen penting dalam demokrasi, tetapi menilai aksi membutuhkan strategi lanjutan. Ia menekankan penguatan bukti serta hubungan antara mobilisasi massa dan advokasi kebijakan.