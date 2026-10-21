UNESA dan UM Berbagi Gelar Campus League Futsal Surabaya

JawaPos.com - Universitas Negeri Surabaya (UNESA) dan Universitas Negeri Malang (UM) berbagi gelar juara Campus League 2026 – Futsal Regional Surabaya.

UNESA menguasai sektor putra setelah mengalahkan UM dengan skor 2-0, sedangkan UM menjadi kampiun sektor putri dengan UNESA sebagai runner-up.

Final di GOR Pertamina ITS, Selasa (20/10), menjadi penutup rangkaian kompetisi yang dimulai sejak 13 Oktober.

Sebanyak 10 tim putra dan empat tim putri dari 11 perguruan tinggi ambil bagian dalam seri pembuka cabang olahraga futsal tersebut.

Kemenangan tersebut memastikan skuad UNESA asuhan Achmad Rizky Widianto meraih gelar juara regional.

Achmad menjelaskan, timnya memang telah menyiapkan strategi untuk mengantisipasi agresivitas dan kecepatan para pemain UM.

“Kami memang sudah siapkan strategi tampil agresif di awal untuk mencari gol dulu. Bersyukur banget kami dapat dua gol di babak pertama. Setelah itu, kami lebih ke menikmati permainan,” ujar Achmad.

Meski berhasil mengangkat trofi, Achmad meminta anak asuhnya tidak berlebihan merayakan kemenangan. Sebab, mereka masih harus menghadapi The Nationals, yang mempertemukan tim-tim terbaik dari berbagai regional.