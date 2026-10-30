BEM Unesa Sebut Gerakan Mahasiswa UINSA sebagai Bagian dari Demokrasi Kampus

JawaPos.com - Aksi mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Ampel (UINSA) Surabaya yang menolak Prof Akh. Muzakki kembali menjabat sebagai rektor untuk periode kedua dinilai sebagai bagian dari fungsi kontrol mahasiswa terhadap kekuasaan di lingkungan kampus.

Ketua BEM Universitas Negeri Surabaya (Unesa) 2026 Birbik Arya Fairuzzamani mengatakan perguruan tinggi semestinya menjadi ruang demokrasi yang terbuka terhadap kritik. Aspirasi mahasiswa juga perlu mendapat tempat dalam setiap proses pengambilan keputusan di lingkungan akademik.

Menurut Birbik, persoalan dalam aksi mahasiswa UINSA tidak seharusnya hanya dilihat dari penolakan terhadap figur calon rektor. Lebih dari itu, ada persoalan tata kelola institusi, transparansi, akuntabilitas, hingga pelibatan sivitas akademika.

“Persoalannya tidak semata-mata tentang figur siapa yang menjabat rektor, tetapi lebih jauh menyangkut tata kelola institusi dan bagaimana aspirasi mahasiswa ditempatkan dalam proses pengambilan keputusan,” ujarnya. Dia menilai, gerakan tersebut juga memperlihatkan bahwa mahasiswa masih menjalankan fungsi kontrol terhadap kebijakan kampus.

Keberanian menyampaikan kritik menjadi bagian dari mekanisme demokrasi agar kekuasaan di perguruan tinggi tidak berjalan tanpa pengawasan. Birbik juga menilai aksi tersebut menunjukkan bahwa mahasiswa generasi Z tidak sepenuhnya apatis seperti stigma yang selama ini berkembang. Meski tidak bisa digeneralisasi kepada seluruh Gen Z, kepedulian terhadap persoalan publik masih terlihat melalui gerakan kolektif mahasiswa.

Menurut dia, mahasiswa saat ini memiliki ekspektasi terhadap transparansi, keadilan, dan kepemimpinan yang partisipatif. Hal itu bisa terlihat dari berbagai persoalan yang disuarakan, mulai uang kuliah tunggal (UKT), fasilitas pendidikan, pelayanan akademik, hingga demokratisasi kampus.

“Artinya, mungkin pola gerakannya berubah, tetapi daya kritis dan semangat kolektif mahasiswa tidak serta-merta hilang,” jelasnya. Birbik menegaskan kritik terhadap kebijakan kampus juga bisa terjadi di Unesa. Sebab, tidak ada institusi pendidikan yang kebal terhadap kritik, termasuk kampus tempatnya memimpin organisasi mahasiswa.