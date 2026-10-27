BSI Edukasi Masyarakat Surabaya Kelola Keuangan

JawaPos.com - Bank Syariah Indonesia (BSI) mengedukasi masyarakat tentang cara mengelola keuangan.

Seperti yang dilakukan BSI KCP Surabaya Dharmahusada, di Politeknik Elektronika Negeri Surabaya (PENS), Senin (26/10).

Selain diselenggarakan di PENS, BSI KCP Surabaya Dharmahusada juga menggelarnya di empat tempat berbeda di Surabaya dan sekitarnya.

Dalam hari yang sama, agenda serupa berlangsung di Kanwil BPJS Kesehatan Jatim secara hybrid.

Sementara, dua agenda lagi diselenggarakan di PT Petro Graha Medika, Gresik, dan PT Nusantara Medika Utama, Mojokerto, Selasa (27/10).

Motivator keuangan dan Financial Planner Coach Meidy Ferdiansyah memberikan tips dan trik dalam mengelola keuangan.

"Salah satu kunci membangun sistem yang membuat diri kita bisa mengelola, bukan hanya keuangan, juga mengelola emosi," terang Meidy.

"Bagaimana kita banyak terstimulasi oleh fomo, sosial media, influencer, lingkungan, dan sebagainya," kata Meidy.