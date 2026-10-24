Toko Percetakan di Kedinding Surabaya Terbakar Diduga Karena Korsleting Listrik

JawaPos.com - Sebuah toko percetakan di Jalan Kedinding Lor nomor 100 Surabaya mengalami kebakaran hebat, Sabtu (24/10/2026). Api diduga berasal dari korsleting listrik.

Kabid DPKP Kota Surabaya M Rokhim mengatakan kebakaran itu terjadi pukul 17.07 WIB. Unit Tempur Pos Bulak tiba di lokasi pukul 17.13 WIb langsung melakukan pemadaman

"Untuk memadamkan api, 11 unit tempur dan 5 tim rescue diterjunkan," kata Rokhim.

Dia menjelaskan insiden itu bermula saat salah satu orang hendak menyalakan aliran listrik untuk menghidupan AC di lantai 2. Namun, tiba-tiba muncul api diteras lantai 2 dan terjadi kebakaran.

"Seluruh bangunan lantai 2 dengan luas 8,5m x 27m ludes terbakar," jelasnya.

Beruntungnya tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Namun, dua unit sepeda motor terbakar sebagian.