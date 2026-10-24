Logo JawaPos
HomeSurabaya Raya
Author avatar - Image
Ardini Pramitha
Minggu, 25 Oktober 2026 | 05.13 WIB

Toko Percetakan di Kedinding Surabaya Terbakar Diduga Karena Korsleting Listrik

Sebuah toko percetakan di Jalan Kedinding Lor nomor 100 Surabaya mengalami kebakaran hebat, Sabtu (24/10/2026). Api diduga berasal dari korsleting listrik. (Foto: 112) - Image

Sebuah toko percetakan di Jalan Kedinding Lor nomor 100 Surabaya mengalami kebakaran hebat, Sabtu (24/10/2026). Api diduga berasal dari korsleting listrik. (Foto: 112)

JawaPos.com - Sebuah toko percetakan di Jalan Kedinding Lor nomor 100 Surabaya mengalami kebakaran hebat, Sabtu (24/10/2026). Api diduga berasal dari korsleting listrik. 

Kabid DPKP Kota Surabaya M Rokhim mengatakan kebakaran itu terjadi pukul 17.07 WIB. Unit Tempur Pos Bulak tiba di lokasi pukul 17.13 WIb langsung melakukan pemadaman 

"Untuk memadamkan api, 11 unit tempur dan 5 tim rescue diterjunkan," kata Rokhim. 

Dia menjelaskan insiden itu bermula saat salah satu orang hendak menyalakan aliran listrik untuk menghidupan AC di lantai 2. Namun, tiba-tiba muncul api diteras lantai 2 dan terjadi kebakaran

"Seluruh bangunan lantai 2 dengan luas 8,5m x 27m ludes terbakar," jelasnya. 

Beruntungnya tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Namun, dua unit sepeda motor terbakar sebagian. 

"Api pokok padam pukul 18.04 WIB Pembasahan selesai dan dinyatakan kondusif  pukul 18.47 WIB," tandasnya.

Editor: Dony Lesmana Eko Putra
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Kebakaran Hanguskan Toko Sembako di Putat Jaya Surabaya, Barang Dagangan Ludes - Image
Surabaya Raya

Kebakaran Hanguskan Toko Sembako di Putat Jaya Surabaya, Barang Dagangan Ludes

Rabu, 29 Juli 2026 | 18.32 WIB

Ruang Data Centre Untag Surabaya Kebakaran, Data Penting Dipastikan Aman - Image
Surabaya Raya

Ruang Data Centre Untag Surabaya Kebakaran, Data Penting Dipastikan Aman

Kamis, 22 Oktober 2026 | 20.17 WIB

Delegasi CACC 2026 Minta Pemerintah Indonesia Hentikan Alih Fungsi Hutan dan Lahan Gambut di 3 Pulau - Image
Nasional

Delegasi CACC 2026 Minta Pemerintah Indonesia Hentikan Alih Fungsi Hutan dan Lahan Gambut di 3 Pulau

Kamis, 22 Oktober 2026 | 00.58 WIB

Terpopuler

4 Keunggulan Introvert yang Kini Justru Diinginkan oleh Banyak Orang Pada Era Modern - Image
1

4 Keunggulan Introvert yang Kini Justru Diinginkan oleh Banyak Orang Pada Era Modern

2

Profil Kalam Salan, Anggota Parlemen Malaysia yang Kritik Prabowo Pakai Bahasa Jawa

3

Prediksi Skor Persik Kediri vs PSS Sleman: Macan Putih Diunggulkan Menang

4

4 Faktor yang Membentuk Kepribadian Introvert Menurut Penjelasan Psikologi

5

Debut di ITB Ultra Marathon 2026, Alumni ITS Langsung Rebut Gelar Juara

6

Prediksi Skor Getafe vs Lugano: Tamu Datang dengan Modal Positif

7

Prediksi Skor Bournemouth vs AC Milan: The Cherries Berpeluang Perpanjang Tren Positif

8

Prediksi Skor Kairat vs Panathinaikos: Wakil Yunani Diunggulkan, Duel Sengit di Kazakhstan

9

Panser Biru Tanggapi Sanksi PSIS dan Larangan 6 Kali Away Usai Kericuhan di Ciamis

10

Prediksi OFI Crete vs Bayer Leverkusen: Tuan Rumah Terpuruk, Tim Tamu Lebih Diunggulkan

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore