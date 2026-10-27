Kronologi Dwi Bagus Bunuh, Bakar, Mutilasi, hingga Giling Jasad Istri Siri serta Anaknya Secara Keji

Dwi Bagus Martono saat digelandang di Mapolda Jawa Timur. (Ardini Pramitha/JawaPos.com)

JawaPos.com - Dwi Bagus Martono menjadi dalang utama di balik hilangnya istri sirinya Dini Hardiyanti, 30, dan anaknya, AGF, 4,. Keduanya hilang setelah dibunuh dan jasadnya dilebur secara sadis oleh pelaku.

Ihwal adanya kejadian ini, bermula saat pelaku dan korban berniat merayakan ulang tahun anaknya di salah satu hotel di Kota Madiun, Sabtu (19/9).

Setelah mereka berhasil chek-in, istri sah dari pelaku meminta untuk dijemput setelah melakukan aktivitas di luar.

"Nah, pada tanggal pada saat tanggal 19 itu juga istri sahnya ini minta dijemput ya dari luar, sehingga dibuatlah alasan oleh si tersangka ini mobil dalam keadaan rusak kepada korban. Namun, korban sudah berhasil dimasukkan ke hotel tanggal 19," kata Dirreskrimum Polda Jawa Timur Kombes Pol Roy HM Sihombing.

Pelaku pun pergi untuk menjemput istri sahnya dan kembali lagi pada keesokan harinya, Minggu (20/9).

"Pada tanggal 20 dia datang. Si tersangka ini datang menemui korban. Nah, di situlah terjadi emosi yang meluap gitu. Ya, percekcokan di situ timbul," lanjutnya.

Emosi yang tak terbendung, membuat pelaku hilang kendali sehingga nekat menghabisi nyawa Dini dengan cara dicekik.

"Nah, tanggal 20 itulah si korban ini dihabisi oleh atau dilakukan perbuatan dilakukan pembunuhan tersangka," jelasnya.

Mengetahui korban tak berdaya, pelaku membawa jasad korban ke mobil dengan menggunakan sleeping bag. Sementara anaknya juga dibawa ke mobil.

"Anaknya juga juga dibunuh dengan cara yang sama yakni dicekik di dalam mobil. Kedua jenazah kemudian dibawa ke rumah korban di Madiun," katanya.

Setelah jasad keduanya tiba di rumah pelaku. Dwi Bagus barulah melakukan aksi kejinya. Tubuh korban dipotong-potong, lalu dibakar dan digiling.

Kegiatan ini dilakukan pelaku untuk menghilangkan jejak korban. Butuh dua hari untuk pelaku mengeksekusi keduanya.

"Setelah itu, tanggal 20 itu melakukan upaya untuk mengilangkan jejak itu. Membakar, memotong, dan memasukan ke penggilingan dan dimasukan ke karung dan dibuang ke sungai," ungkapnya.