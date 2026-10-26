Surabaya Mulai Adem, Media Sosial Warga Kota Pahlawan Marak Foto Hujan

JawaPos.com - Hujan akhirnya mengguyur Kota Surabaya pada Senin (26/10) petang. Sejak sore sekitar pukul 18.00 WIB, pengguna media sosial di Kota Pahlawan ramai mengunggah kabar soal hujan pertama ini.

Hujan turun di kawasan barat, utara, dan tengah. Dari pantauan JawaPos.com pada Senin (26/10) misalnya di Kelurahan Tanjungsari, Kelurahan Made, Kelurahan Lakarsantri, kawasan Perak, hingga Grahadi. Wilayah Gresik juga turun hujan seperti Driyorejo, Bambe, dan Mulung. Fenomena alam itu memang sudah dinantikan warga Kota Pahlawan di tengah terik panas matahari yang akhir-akhir ini selalu mendampingi aktivitas.

Hujan yang turun dengan intesitas sedang langsung membasahi aspal yang kering berhari-hari. Salah satu warga Febri mengaku senang akhirnya hujan membasahi Kota Surabaya. Menurutnya, hujan membawa berkah bagi dirinya yang sering bekerja di luar kantor.

"Alhamdulilah, akhirnya hujan. Suhu panasnya bisa sedikit turun. Biasanya panas banget meski sudah malam hari," kata Febri kepada JawaPos.com.