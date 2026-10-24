Tekan Kasus Narkoba hingga Perundungan, Polda Jatim Luncurkan Polisi Jogo Sekolah

JawaPos.com - Polda Jawa Timur meluncurkan program "Polisi Jogo Sekolah" yang bertujuan untuk menekan angka bullying, tawuran hingga narkoba kalangan pelajar. Program ini sebagai salah satu cara untuk menyiapkan anak didik menyokong Indonesia Emas 2045.

Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Dekananto Eko Purwono mengatakan personel akan memberikan edukasi dan pendampingan kepada para pelajar mengenai batasan dalam pergaulan, pentingnya saling menghormati, serta konsekuensi hukum dari tindakan yang melanggar aturan.

"Generasi muda ini yang akan mengisi momentum Indonesia Emas 2045. Kita harus menjaga mereka dari perundungan, tawuran, narkoba, serta pengaruh negatif lainnya," kata Irjen Dekananto dikutip, Sabtu (24/10/2026).

Sebelum diterapkan, Polda Jatim akan melakukan pemetaan sebagai dasar penempatan dan pola pendampingan personel.

"Mekanismenya ada beberapa sekolahan yang nanti satu kelas satu polisi. Jadi, anak-anak sekolah-sekolah yang kategori rawan terhadap pengaruh tawuran, rawan terhadap pengaruh narkoba itu kami masuki satu kelas satu polisi," katanya.

Kemudian, sekolah yang masuk kategori kuning akan diisi oleh dua personel kepolisian dan sekolah dengan kategori hijau akan diisi oleh satu personel.

"Dan program ini rutin. Tadi saya sampaikan tidak hanya apel gelar, tetapi saya minta nanti bahwa program ini betul-betul memberikan manfaat dan bisa diukur secara kualitas tidak hanya kuantitas," katanya.

"Harapan saya ini akan serentak seluruh jatim para kapolres juga daya minta melaksanakan kegiatan jogo sekolah ini," katanya.

Untuk mengoptimalkan pelaksanaannya, Polisi Jogo Sekolah akan diperkuat melalui kolaborasi dengan berbagai unsur terkait. Diantaranya guru Bimbingan Konseling (BK), kepala sekolah, wali kelas, orang tua, serta dinas pendidikan.