Tekan Kasus Narkoba hingga Perundungan, Polda Jatim Luncurkan Polisi Jogo Sekolah

Kapolda Jatim Irjen Dekananto Eko Purnomo. (YouTube)
JawaPos.com - Polda Jawa Timur meluncurkan program "Polisi Jogo Sekolah" yang bertujuan untuk menekan angka bullying, tawuran hingga narkoba kalangan pelajar.
Program ini sebagai salah satu cara untuk menyiapkan anak didik menyokong Indonesia Emas 2045.
Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Dekananto Eko Purwono mengatakan personel akan memberikan edukasi dan pendampingan kepada para pelajar mengenai batasan dalam pergaulan, pentingnya saling menghormati, serta konsekuensi hukum dari tindakan yang melanggar aturan.
"Generasi muda ini yang akan mengisi momentum Indonesia Emas 2045. Kita harus menjaga mereka dari perundungan, tawuran, narkoba, serta pengaruh negatif lainnya," kata Irjen Dekananto dikutip, Sabtu (24/10/2026).
Sebelum diterapkan, Polda Jatim akan melakukan pemetaan sebagai dasar penempatan dan pola pendampingan personel.
"Mekanismenya ada beberapa sekolahan yang nanti satu kelas satu polisi. Jadi, anak-anak sekolah-sekolah yang kategori rawan terhadap pengaruh tawuran, rawan terhadap pengaruh narkoba itu kami masuki satu kelas satu polisi," katanya.
Kemudian, sekolah yang masuk kategori kuning akan diisi oleh dua personel kepolisian dan sekolah dengan kategori hijau akan diisi oleh satu personel.
"Dan program ini rutin. Tadi saya sampaikan tidak hanya apel gelar, tetapi saya minta nanti bahwa program ini betul-betul memberikan manfaat dan bisa diukur secara kualitas tidak hanya kuantitas," katanya.
"Harapan saya ini akan serentak seluruh jatim para kapolres juga daya minta melaksanakan kegiatan jogo sekolah ini," katanya.
Untuk mengoptimalkan pelaksanaannya, Polisi Jogo Sekolah akan diperkuat melalui kolaborasi dengan berbagai unsur terkait. Diantaranya guru Bimbingan Konseling (BK), kepala sekolah, wali kelas, orang tua, serta dinas pendidikan.
Kolaborasi lintas sektor tersebut penting mengingat perkembangan dan perilaku remaja tidak hanya dipengaruhi lingkungan sekolah, tetapi juga keluarga, pergaulan, serta lingkungan sosial.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
4 Keunggulan Introvert yang Kini Justru Diinginkan oleh Banyak Orang Pada Era Modern
Profil Kalam Salan, Anggota Parlemen Malaysia yang Kritik Prabowo Pakai Bahasa Jawa
Prediksi Skor Persik Kediri vs PSS Sleman: Macan Putih Diunggulkan Menang
4 Faktor yang Membentuk Kepribadian Introvert Menurut Penjelasan Psikologi
Debut di ITB Ultra Marathon 2026, Alumni ITS Langsung Rebut Gelar Juara
Prediksi Skor Getafe vs Lugano: Tamu Datang dengan Modal Positif
Prediksi Skor Bournemouth vs AC Milan: The Cherries Berpeluang Perpanjang Tren Positif
Prediksi Skor Kairat vs Panathinaikos: Wakil Yunani Diunggulkan, Duel Sengit di Kazakhstan
Panser Biru Tanggapi Sanksi PSIS dan Larangan 6 Kali Away Usai Kericuhan di Ciamis
Prediksi OFI Crete vs Bayer Leverkusen: Tuan Rumah Terpuruk, Tim Tamu Lebih Diunggulkan
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022