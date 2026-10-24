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Ardini Pramitha
Minggu, 25 Oktober 2026 | 06.27 WIB

GT Banyu Urip Surabaya Dipasangi Rangka Baja, Jasamarga Berlakukan Contraflow

Pengguna jalan tol masuk ke tol Banyu Urip Surabaya via exit tol Banyu Urip dengan sistem contraflow, Sabtu (24/10) malam. (Jasamarga) - Image

Pengguna jalan tol masuk ke tol Banyu Urip Surabaya via exit tol Banyu Urip dengan sistem contraflow, Sabtu (24/10) malam. (Jasamarga)

JawaPos.com – PT Jasamarga Transjawa Tol (JTT) memberlakukan rekayasa lalu lintas berupa contraflow, terkait pemasangan rangka baja utama atau erection di Gerbang Tol (GT) Banyu Urip, Surabaya sabtu (24/10) malam. 

Pengguna jalan tol yang hendak masuk melalui GT Banyu Urip diminta mengikuti arahan petugas terkait pengaturan contraflow tersebut.

Rekayasa lalu lintas telah berlangsung mulai pukul 21.00 WIB pada Sabtu (24/10) dan dijadwalkan selesai pukul 05.00 WIB pada Minggu (25/10).

Pengaturan ini diterapkan untuk menjaga keselamatan pekerja sekaligus memastikan arus kendaraan tetap berjalan selama proses konstruksi.

Selama pekerjaan berlangsung, kendaraan dari jalan arteri yang hendak masuk Tol Surabaya–Gempol menuju Surabaya akan diarahkan melalui jalur keluar (exit) GT Banyu Urip

untuk pembayaran, petugas menggunakan perangkat mobile reader untuk melayani pembayaran sebelum kendaraan diarahkan kembali ke jalur lalu lintas normal.

Senior Manager Representative Office 3 PT Jasamarga Transjawa Tol, Agni Mayvinna, menegaskan bahwa rekayasa tersebut hanya berlaku di area ramp GT Banyu Urip.

Dengan demikian, pengaturan lalu lintas tidak diterapkan pada jalur utama Tol Surabaya–Gempol.

“Pengaturan lalu lintas ini kami lakukan untuk memastikan akses masuk tol tetap dapat terlayani selama pekerjaan berlangsung. Petugas telah disiapkan di lokasi untuk membantu mengarahkan kendaraan serta memastikan proses transaksi dan pergerakan lalu lintas berjalan dengan aman dan tertib,” ujar Agni.

JTT turut berkoordinasi dengan kepolisian dan instansi terkait untuk mendukung kelancaran arus kendaraan selama pekerjaan berlangsung.

Editor: Bayu Putra
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