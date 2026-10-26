Politeknik Ubaya Juara Umum VOCREATION 2026, Dua Tahun Beruntun Buktikan Kualitas Mahasiswa

JawaPos.com — Politeknik Ubaya meraih juara umum VOCREATION 2026 untuk kedua kalinya secara beruntun, dengan pengumuman pemenang berlangsung di Pantai Indah Bosowa, Makassar, Jumat (16/10/2026).

Prestasi dalam rangkaian Rakernas V Perkumpulan Politeknik Swasta Indonesia (PELITA) tersebut mempertegas keberhasilan pembinaan kompetensi mahasiswa, dari kemampuan akademik hingga kreativitas seni.

Keberhasilan mempertahankan gelar membuat pencapaian Politeknik Ubaya memiliki arti lebih dari sekadar membawa pulang penghargaan.

Di tengah persaingan 161 peserta dari mahasiswa politeknik swasta seluruh Indonesia, mahasiswa kampus ini kembali menunjukkan kemampuan bersaing pada tingkat nasional.

Direktur Politeknik Ubaya, Sri Wardhani, S.E., M.A. (kiri) bersama wakil direktur, Slamet Wahyudi S.E., M.IB merayakan juara umum VOCREATION 2026 di Rakernas V PELITA di Makassar. (Dok. Politeknik Ubaya)

“Menjadi Juara Umum selama dua tahun berturut-turut di ajang PELITA bukan sekadar tentang meraih piala gilir, melainkan bukti nyata dari konsistensi, kerja keras, dan potensi luar biasa yang dimiliki oleh mahasiswa Politeknik Ubaya dalam bersaing di tingkat nasional,” ujar Agung Sri Wardhani, S.E., M.A., Direktur Politeknik Ubaya kepada JawaPos.com.

Pernyataan itu menempatkan konsistensi pembinaan sebagai bagian penting di balik keberhasilan mahasiswa mempertahankan prestasi.

Siapa Mahasiswa Politeknik Ubaya yang Meraih Prestasi?

Nama mahasiswa Politeknik Ubaya tercatat dalam daftar juara pada lima bidang, yakni desain poster, karya tulis ilmiah, fotografi, film pendek, dan baca puisi.

Capaian tersebut memperlihatkan jangkauan kompetensi mahasiswa yang mencakup pengolahan gagasan, penyampaian pesan, hingga ekspresi artistik.