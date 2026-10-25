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Moch. Rizky Pratama Putra
Senin, 26 Oktober 2026 | 01.03 WIB

Presiden BEM Unair Disebut Dijemput Polisi, Kampus Belum Berkomentar

Ilustrasi Kampus Universitas Airlangga. (Dokumentasi Humas Unair) - Image

Ilustrasi Kampus Universitas Airlangga. (Dokumentasi Humas Unair)

JawaPos.com - Presiden BEM Universitas Airlangga (Unair) M Rizqi Senja Wirawan disebut dijemput polisi di kediamannya dan diperiksa di Polda Jawa Timur selama sekitar 1 x 24 jam.

Pihak kampus mengaku belum bisa berkomentar terkait peristiwa tersebut.

Ketua Pusat Humas dan Protokol (PHMP) Unair Pulung Siswantara memberikan respons singkat saat dihubungi JawaPos.com, Minggu (25/10). “Kami masih belum bisa berkomentar,” ujar Pulung.

Informasi mengenai penjemputan Rizqi sebelumnya disampaikan BEM Unair melalui pernyataan tertulis yang diunggah di akun Instagram resmi @bem_unair pada Rabu (21/10).

Dalam pernyataan tersebut, BEM Unair menjelaskan kronologi kejadian sekaligus menyampaikan sikap organisasi di tengah polemik yang berkembang.

Organisasi mahasiswa itu menyebut penjelasan tersebut diperlukan agar mahasiswa dan masyarakat sipil mendapatkan informasi yang utuh mengenai peristiwa yang melibatkan Rizqi dan Polda Jatim.

Kronologi Presiden BEM Unair Dijemput Polisi

Menurut keterangan BEM Unair, Rizqi dijemput polisi di kediamannya pada Senin (19/10/) sekitar pukul 07.00 WIB.

Editor: Dinarsa Kurniawan
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