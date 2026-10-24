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Sabik Aji Taufan
Minggu, 25 Oktober 2026 | 05.26 WIB

Sukseskan Hilirisasi di Jatim, Akademisi Nilai Perlu Didukung Infrastruktur Lokal yang Kuat

diskusi publik bertajuk 2 Tahun Kepemimpinan Prabowo, Hilirisasi dan Masa Depan Industri Jawa Timur di Surabaya. (Istimewa)

 

JawaPos.com - Program hilirisasi di Jawa Timur dinilai mulai menunjukan hasil positif. Guna memaksimalkannya, perlu mendapat dukungan infrastruktur lokal yang kuat, sehingga memberikan dampak besar kepada perekonomian.
 
Hal itu disampaikan Akademisi Universitas Muhammadiyah Sidoarjo (UMSIDA), Hendra Sukmana dalam diskusi publik bertajuk 2 Tahun Kepemimpinan Prabowo, Hilirisasi dan Masa Depan Industri Jawa Timur di Surabaya, Sabtu (24/10).
 
Hendra mengatakan, transportasi publik harus dikuatkan dengan kawasan-kawasan industri prioritas. Dengan begitu, dampak ekonomi bisa dirasakan langsung oleh masyarakat. 
 
"Saya memandang hilirisasi salah satu Langkah strategis dalam memperkuat kemandirian ekonomi Indonesia," imbuhnya. 
 
 
Program hilirisasi harus dikawal ketat agar menciptakan nilai tambah (added value). Sehingga perekonomian warga akan meningkat.
 
"Kebijakan Prabowo ini perlu dikawal secara konsisten agar kekayaan sumber daya alam Jawa Timur mempunyai nilai tambah bagi Masyarakat," jelasnya.
 
Jawa Timur memiliki bus Trans Jatim. Moda transportasi ini menjadi modal untuk meningkatkan mobilitas tenaga kerja sekaligus memperkuat rantai pasok ekonomi masyarakat.
 
"Konektivitas antarkota memiliki peran strategis dalam mendukung mobilitas masyarakat dan memperkuat hubungan antar-pusat kegiatan ekonomi," jelasnya.
 
Ia memetakan wilayah seperti Surabaya, Sidoarjo, Gresik, Mojokerto, Pasuruan, hingga Malang sebagai koridor utama yang berpotensi melesat cepat berkat perbaikan konektivitas. Di sisi lain, Madiun diproyeksikan menjadi penggerak baru industri di kawasan barat Jawa Timur seiring berdatangannya arus investasi.
 
Pada kesempatan sama, narasumber dari Aktivis Gerakan Masyarakat Madani, Anton Cahyono, mengungkapkan keyakinannya bahwa arah kebijakan pembangunan nasional yang tertuang dalam program Asta Cita berada di jalur yang benar (on the track).
 
Menurut Anton, komitmen penuh pemerintah dalam mengawal proses hilirisasi mulai menunjukkan hasil yang konkret, terutama dalam menciptakan lapangan kerja dan memperkuat struktur ekonomi nasional.
 
“Kita harus percaya pada pemerintahan Prabowo yang sejauh ini sudah di lintasan dan berkonsentrasi penuh dalam mengembangkan proses hilirisasi dan masa depan industri Indonesia. Dan ini sudah terlihat hasil kerja beliau selama ini," kata Anton.

Editor: Sabik Aji Taufan
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