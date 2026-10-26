Tabung LPG 12 Kg Meledak di Kupang Segunting Surabaya, 2 Orang Luka 5 Rumah Rusak

Ledakan yang diduga berasal dari tabung LPG 12 kg terjadi di Jalan Kupang Segunting IV Nomor 56, Surabaya, Senin (26/10). (Ardini Pramitha/JawaPos.com)
JawaPos.com – Ledakan yang diduga berasal dari tabung elpiji 12 kilogram terjadi di Jalan Kupang Segunting IV Nomor 56, Surabaya, Senin (26/10).
Insiden tersebut mengakibatkan dua orang terluka dan lima bangunan mengalami kerusakan.
Saksi mata, Agus Pramono, mengatakan ledakan terjadi sekitar pukul 07.25 WIB. Suara ledakan yang cukup keras sempat membuatnya mengira terjadi gempa bumi.
“Tiba-tiba terjadi ledakan. Dengar juga teriakan. Saya keluar dari sumber ledakan itu,” kata Agus saat ditemui JawaPos.com.
Agus mengungkapkan, saat kejadian tidak ada aktivitas memasak di rumah yang diduga menjadi sumber ledakan. Kondisi tersebut membuatnya menduga insiden dipicu kebocoran gas elpiji yang terakumulasi di dalam ruangan tertutup.
“Saat kejadian tidak ada aktivitas, tidak dalam kondisi masak,” katanya.
Dia menduga gas yang bocor memenuhi ruangan hingga akhirnya memicu ledakan. Namun, penyebab pasti kejadian tersebut masih perlu dipastikan melalui penyelidikan lebih lanjut.
“Kebocoran gas elpiji. Karena ruangan tertutup, kebocoran gas, kemungkinan setelah gas penuh dan terjadi ledakan,” jelasnya.
Sementara itu, Danru Posko Pusat 112 Moch Musa mengungkapkan akibat kejadian itu dua orang mengalami luka-luka.
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