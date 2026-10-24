Busa Penuhi Sungai Kali Jagir Surabaya, DLH Pastikan Bukan Dari Limbah

Sungai Kali Jagir Surabaya dilaporkan dipenuhi busa, Sabtu (24/10/2026) (Istimewa)
JawaPos.com - Penampakan Kali Jagir Surabaya dilaporkan dipenuhi busa, Sabtu (24/10/2026) siang. Pemandangan yang tidak biasa ini membuat heboh dan menjadi pertanyaan masyarakat.
Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Surabaya M Fikser memastikan munculnya busa di sungai tersebut dipastikan bukan dari limbah pabrik atau industri. Melainkan akibat dari menyalakan rumah pompa.
Fikser menyakinkan kalau hal tersebut bukan pencemaran, dan ini akan berlangsung dalam waktu sementara yang tidak membahayakan.
"Kenapa muncul busa karena ketika musim kemarau, dari deterjen orang nyuci, mandi, indikator surfaktan, diduga aktivitas domestik, masuk ke saluran. Saluran itu yang mengarah ke saluran besar. Ketika mesin dihidupkan, pasti menimbulkan busa, karena seperti dikocok. Bukan ada pencemaran khusus," kata Fikser saat dikonfirmasi JawaPos.com, Sabtu (24/10/2026).
Fikser mengatakan fenomena ini bukanlah kali pertama, tetapi hal yang biasa terjadi ketika mesin pompa dinyalakan saat musim kemarau.
"Fenomena ini sering terjadi, setelah dimatikan beberapa jam busanya hilang lagi. Bukan pencemaran akibat pencemaran besar dari pabrik atau apa, nggak ada. Kami sudah telusuri sampai bawah," katanya.
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Jawa Pos
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