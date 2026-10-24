Logo JawaPos
HomeSurabaya Raya
Author avatar - Image
Ardini Pramitha
Minggu, 25 Oktober 2026 | 01.11 WIB

Busa Penuhi Sungai Kali Jagir Surabaya, DLH Pastikan Bukan Dari Limbah

Sungai Kali Jagir Surabaya dilaporkan dipenuhi busa, Sabtu (24/10/2026) (Istimewa) - Image

Sungai Kali Jagir Surabaya dilaporkan dipenuhi busa, Sabtu (24/10/2026) (Istimewa)

JawaPos.com - Penampakan Kali Jagir Surabaya dilaporkan dipenuhi busa, Sabtu (24/10/2026) siang. Pemandangan yang tidak biasa ini membuat heboh dan menjadi pertanyaan masyarakat.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Surabaya M Fikser memastikan munculnya busa di sungai tersebut dipastikan bukan dari limbah pabrik atau industri. Melainkan akibat dari menyalakan rumah pompa.

Fikser menyakinkan kalau hal tersebut bukan pencemaran, dan ini akan berlangsung dalam waktu sementara yang tidak membahayakan.

"Kenapa muncul busa karena ketika musim kemarau, dari deterjen orang nyuci, mandi, indikator surfaktan, diduga aktivitas domestik, masuk ke saluran. Saluran itu yang mengarah ke saluran besar. Ketika mesin dihidupkan, pasti menimbulkan busa, karena seperti dikocok. Bukan ada pencemaran khusus," kata Fikser saat dikonfirmasi JawaPos.com, Sabtu (24/10/2026).

Fikser mengatakan fenomena ini bukanlah kali pertama, tetapi hal yang biasa terjadi ketika mesin pompa dinyalakan saat musim kemarau.

"Fenomena ini sering terjadi, setelah dimatikan beberapa jam busanya hilang lagi. Bukan pencemaran akibat pencemaran besar dari pabrik atau apa, nggak ada. Kami sudah telusuri sampai bawah," katanya.

Editor: Dony Lesmana Eko Putra
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Ecoton Minta Pengawasan Limbah Sungai di Surabaya Diperketat, Cegah Pencemaran - Image
Surabaya Raya

Ecoton Minta Pengawasan Limbah Sungai di Surabaya Diperketat, Cegah Pencemaran

Selasa, 8 September 2026 | 23.38 WIB

Perang Teluk Picu Bencana Ekologi, Tumpahan Minyak Cemari Iran dan Oman - Image
Internasional

Perang Teluk Picu Bencana Ekologi, Tumpahan Minyak Cemari Iran dan Oman

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 03.39 WIB

Terpopuler

4 Keunggulan Introvert yang Kini Justru Diinginkan oleh Banyak Orang Pada Era Modern - Image
1

4 Keunggulan Introvert yang Kini Justru Diinginkan oleh Banyak Orang Pada Era Modern

2

Profil Kalam Salan, Anggota Parlemen Malaysia yang Kritik Prabowo Pakai Bahasa Jawa

3

Prediksi Skor Persik Kediri vs PSS Sleman: Macan Putih Diunggulkan Menang

4

4 Faktor yang Membentuk Kepribadian Introvert Menurut Penjelasan Psikologi

5

Debut di ITB Ultra Marathon 2026, Alumni ITS Langsung Rebut Gelar Juara

6

Prediksi Skor Getafe vs Lugano: Tamu Datang dengan Modal Positif

7

Prediksi Skor Bournemouth vs AC Milan: The Cherries Berpeluang Perpanjang Tren Positif

8

Prediksi Skor Kairat vs Panathinaikos: Wakil Yunani Diunggulkan, Duel Sengit di Kazakhstan

9

Panser Biru Tanggapi Sanksi PSIS dan Larangan 6 Kali Away Usai Kericuhan di Ciamis

10

Prediksi OFI Crete vs Bayer Leverkusen: Tuan Rumah Terpuruk, Tim Tamu Lebih Diunggulkan

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore